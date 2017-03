Zwei Kronacherinnen gewinnen den "Concours de lecture"

von HEIKE SCHÜLEIN

Das "R" ist wahrscheinlich der Buchstabe, der in den verschiedenen Sprachen am unterschiedlichsten ausgesprochen wird. Wie lange dauerte es, bis man dieses "r" endlich einigermaßen "französisch" hinbekam? Über solche "Anfänger-Schwierigkeiten" sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des am Dienstag bereits im fünften Jahr in Folge abgehaltenen Französisch-Vorlesewettbewerbs für die siebte und achte Jahrgangsstufe der oberfränkischen Realschulen längst hinaus.

Nachdem im Fach Deutsch schon seit Jahrzehnten alljährlich die besten Vorleser verschiedener Jahrgangsstufen gekürt werden und auch die englische Version - der "Reading Competition English" - seit 2009 oberfrankenweit etabliert ist, wurde der "Concours de lecture" 2012 eingeführt. Er entstand damals auf Initiative von Susanne Carl, Französisch-Lehrerin und Schulleiterin der Staatlichen Realschule Coburg 1. Seitdem findet der Wettbewerb, der schon so etwas wie Kultstatus besitzt, im jährlich wechselnden Turnus immer an einer anderen der teilnehmen Schulen statt - so erstmals am Dienstag an der Siegmund-Loewe-Realschule.

Beim Vorlesewettbewerb kam es auf die korrekte Aussprache, die Betonung beziehungsweise Intonation sowie auf eine flüssige Vortragsweise an. Im ersten Teil lasen die insgesamt zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Siegmund-Loewe-Realschule, der Maximilian-von-Welsch-Realschule, der beiden Coburger Realschulen sowie der Realschule Neustadt bei Coburg und Burgkunstadt einen von ihnen frei wählbaren Text vor, den sie vorher eingeübt hatten.

Wesentlich schwieriger gestaltete sich die zweite Runde, als diese einen fast unbekannten Text nahezu aus dem Stegreif lebendig, ausdruckstark und möglichst fehlerfrei vorlesen sollten.

Am Ende war es für die Jury - bestehend aus den Französisch-Lehrkräften der jeweiligen oberfränkischen Realschulen - keine einfache Entscheidung. Am meisten überzeugten in der 7. Jahrgangsstufe Christina Renner von der RS Kronach 1, dicht gefolgt von Ramin Muradov von der Realschule Neustadt bei Coburg sowie Annalena Küfner von der RS Kronach 2. Bei der 8. Jahrgangsstufe machte Yasmine Farroukh von der RS Kronach 2 das Rennen vor Paul Neubauer von der RS Kronach 1 sowie Laura Stegner von der Realschule Coburg 1.

Bei Yasmine Farroukh handelt es sich um die Vorjahressiegerin der siebten Jahrgangsstufe. Sie konnte also ihren Titel jetzt auch in der höheren Jahrgangsstufe verteidigen. Bei der gebürtigen Tunesierin, die nunmehr in Kronach beheimatet ist, handelt es sich anscheinend um ein richtiges Sprachentalent. Neben ihrer Heimatsprache Arabisch sowie Deutsch erlernt sie Englisch und im Zweig 3 a auch Französisch. Französisch gehört dann auch zu ihren Lieblingsfächern und ist - wie sie verrät - ihre "Lieblingssprache". Die Siegerin in der 7. Jahrgangsstufe, Christina Renner, die ebenfalls aus Kronach stammt, vertrat die Maximilian-von-Welsch-Realschule - ebenfalls schon sehr erfolgreich - beim Vorlesewettbewerb in Deutsch, wobei sei beim Regionalentscheid der Realschulen Bezirk Oberfranken West Vize-Siegerin wurde.



Lehrer lobten Mut der Teilnehmer

Beeindruckt von den starken Leistungen aller Teilnehmer zeigte sich auch der Ministerialbeauftragte für Realschulen in Oberfranken, Realschuldirektor Johannes Koller, der eigens für den Wettbewerb nach Kronach angereist war. Alle Lehrer lobten den Mut der Teilnehmer, sich dem Wettbewerb zu stellen. In Französisch sei dies noch einmal um einiges schwieriger als in Deutsch. Für alle Teilnehmer gab es Urkunden und eine kleine süße Osterüberraschung. Die jeweiligen Sieger und Zweitplatzierten wurden zudem mit einem besonderen Geschenk bedacht. hs