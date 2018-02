Zwei Bezirkstitel gehen an SG Gundelsheim/Bamberg

Bei der Hallenfußball-Bezirksmeisterschaft der Juniorinnen war die Spielgemeinschaft SV Gundelsheim/FC Eintracht Bamberg 2010 der erfolgreichste Verein. In der Stegauracher Aurachtalhalle gingen zwei Titel und ein zweiter Platz an die jungen Fußballerinnen der SG.

Die U13-Juniorinnen setzten sich im Modus "Jeder gegen Jenden" unter sechs Mannschaften ungeschlagen durch und gewannen mit 10:2 Toren und 13 Punkten aus fünf Spielen die Bezirksmeisterschaft vor dem punktgleichen SV Reitsch.

Die U17-Juniorinnen der SG Gundelsheim/Bamberg hatten am Ende ebenfalls die Nase vorne. Auch hier wurde im Modus "Jeder gegen jeden" gespielt. Das Team der Trainer Klaus Hirschberg und Michael Jung holte mit einem Torverhältnis von 9:1 und elf Punkten aus fünf Spielen den Bezirkstitel vor der SpVgg Weißenstadt (9 Punkte). Die U15-Juniorinnen der SG verpassten denkbar knapp den Turniersieg. Sie waren am Ende punktgleich mit der JFG Steigerwald und mussten, obwohl sie ohne Gegentor geblieben waren, aufgrund eines weniger geschossenen Tores mit dem zweiten Rang vorlieb nehmen. red