Zwei ACler holen Gold

Vier Athleten des AC Bavaria Forchheim haben an der bayerischen Kraftdreikampfmeisterschaft teilgenommen. In München gingen Matthias Wunderlich (bis 74 kg) und Yannick Reinlein (bis 93 kg) in ihrem letzten Jugendjahr sowie Simon Eichler (bis 74 kg) und Christian Ramsteck (bis 105 kg) bei den Junioren an den Start.

Wunderlich verletzte sich beim Warmmachen am Knie, wollte den Wettkampf trotzdem bestreiten, musste diesen aber ohne gültigen Versuch abbrechen. Umso besser lief es für Eichler. Er brachte 125, 137,5 und 145 kg in die Wertung. Im Bankdrücken gelangen ihm starke 120 und 130 kg. Die Steigerung auf 135 scheiterte aufgrund eines technischen Fehlers. Im Kreuzheben zeigte er, dass sich das Training ausgezahlt hat: Er brachte 187,5 kg zur Hochstrecke. Seine Gesamtleistung steigerte er damit um 57,5 auf 462,5 kg und erreichte Platz 4 von 5.

Reinlein bestritt ebenfalls seine erste "Bayerische". Ohne Konkurrenz in der Jugend A war das Ziel, seine Bestleistung nach oben zu schrauben. In der Kniebeuge gelang ihm eine Steigerung um 25 auf 195 kg. Auch im Bankdrücken glänzte er mit 140, 150 und 157,5 kg. Im Kreuzheben kamen 185 kg oben drauf, so dass er im Totalen einen um 32,5 kg besseren Höchstwert von 537,5 kg erreichte.

Ramsteck brachte in der Kniebeuge die Tageshöchstlast von 262,5 kg in die Wertung. Im Bankdrücken lief es mit 145, 150 und 155 kg ebenfalls rund. Beim Kreuzheben zeigte er mit 180, 192,5 und 207,5 kg auch einen deutlichen Kraftüberschuss. Insgesamt verteidigte er seinen Titel aus dem Vorjahr mit 625 kg, was ein Zuwachs von 55 kg und einen Vorsprung von 67,5 kg auf den Zweitplatzierten bedeutete. red