Zuschuss für kreative Kitas

Das Bayerische Familienministerium und Hubert-Burda-Media vergeben drei Preise für außergewöhnliche Projekte zur ästhetischen Bildung. Die "Burda Bande", die betriebsnahe Kindertagesstätte des Medien- und Technologieunternehmens Hubert Burda-Media und eine der ältesten und größten Elterninitiativen Münchens, feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Anlässlich des runden Geburtstags will das Unternehmen Projekte in anderen Kindertageseinrichtungen in Bayern fördern. Unter der Schirmherrschaft von Bayerns Familienministerin Emilia Müller verleiht Hubert-Burda-Media drei Preise an die kreativsten Kitas Bayerns. Mit einem Preisgeld von 3000, 2000 bzw. 1000 Euro werden außergewöhnliche Projekte zur ästhetischen Bildung unterstützt. Bewerben können sich ab sofort alle Kitas in Bayern unter kitapreis@burda.com. red