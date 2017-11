Zusammen Rockmusik spielen für einen guten Zweck

Das "Best of" ist in Coburg eine feste Größe für die Menschen, die gerne Livemusik hören. Seit vielen Jahren treffen sich Coburgs Musiker, um für einen guten Zweck einen Abend lang Klassiker der Rockgeschichte zu spielen.

Der Weg ist das Ziel, denn Monate vor dem eigentlichen Konzerttermin beginnen die Proben. Jeder der bis zu 30 Teilnehmenden kann Songs vorschlagen, die er am "Best of" mit anderen Musikern darbieten möchte. Das Besondere ist, dass nicht in bekannten Bandformationen gespielt wird, sondern die Formationen zusammengewürfelt sind. Auf der Bühne steht dann immer die Konstellation, die sich aus Lust am Song zusammengefunden und geübt hat.

Mit dabei sind dieses Jahr Klassiker von Deep Purple, David Bowie, Elvis Presley, The Doors, Rio Reiser und Johnny Cash, um nur eine kleine Auswahl zu nennen.

Das Konzert findet am Samstag, 10. Dezember, im Jugendzentrum Coburg am Anger statt.

Beginn ist um 20.30 Uhr.

Der Eintritt kostet 7 Euro und wird in voller Höhe gespendet. Die Musiker spielen ohne Gage und die fleißigen Helfer aus dem Jugendzentrum unterstützen die Veranstaltung ebenfalls unentgeltlich. Die Einnahmen gehen einer Mitteilung zufolge zu Teilen an das Jugendzentrum Domino, dass die Durchführung dieses Konzerts überhaupt erst möglich macht und an eine junge Familie, die ihr Haus für ihre kleine Tochter behindertengerecht umbauen lassen muss.

Alle Beteiligten freuen sich, wenn das Konzert großen Anklang finden würde und viele Menschen kämen, um im Anschluss einen großen Betrag spenden zu können. red