Zeltlagerwoche in den Ferien für Kinder

Seit fast zehn Jahren gibt es die Ferienbetreuung am Ausbildungszentrum Infanterie der Bundeswehr in Hammelburg. Sie macht den Kindern richtig Spaß und entlastet Eltern. Kultourismus im Schloss in Münnerstadt ist es gelungen, im Rahmen der Partnerschaft 15 der begehrten Plätze für Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren der Stadt Münnerstadt und Stadtteilen zu reservieren. Die Bundeswehr-Zeltlagerwoche findet von Montag, 31. Juli, bis 4. August im Lager in Hammelburg statt.Die Kinder werden am Montag mit dem Bus abgeholt und am Freitag gegen 11.30 Uhr wieder zurück gebracht. Das Anmeldeformular und ein Infoblatt für die Ausrüstung werden bei der Anmeldung ausgegeben, oder sie können bei Interesse vorab bei Kultourismus im Schloss abgeholt werden. Es werden auch Betreuer gesucht. Bitte bei Interesse bei Kultourismus im Schloss melden, Tel. 09733/ 787482, E-Mail: info@kultourismus-im-schloss.de