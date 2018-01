Zehn Teams zaubern zum vierten Mal beim Finori-Cup

Die Frankenland-Halle in Ebersdorf ist am kommenden Wochenende das Mekka des Hallen-Fußballs. Bevor am Sonntag das Kreismeisterschaftsfinale mit Mannschaften aus Coburg, Kronach und Lichtenfels steigt, wird am Samstag am gleichen Ort zum vierten Mal das Finori-Hallenmasters ausgetragen.

Gespielt wird in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften. Das Turnier mit 29 Spielen wird nach alten herkömmlichen BFV-Regelungen mit Rundumbande auf größere Tore gespielt. Titelverteidiger ist der VfL Frohnlach. Ob der erneute Turniersieg gelingt, hängt am Ende davon ab, welche Spieler aus dem Bayernliga-Kader vertreten sein werden.

Stärkster Konkurrent um den ersten Platz in der Gruppe B ist der 1. FC Mitwitz, der in den vergangenen Jahren bei allen Hallen-Turnieren einen sehr guten Eindruck hinterließ. Die drei Kreisklassisten TSV Unterlauter, SV Türk Gücü Neustadt und der 1. FC Burgkunstadt werden sich wohl um die zwei anderen Tickets für das Viertelfinale streiten. Favorit in der zweiten Gruppe ist der Bezirksligist DJK Dampfach. Aber auch der Gastgeber und Vorjahres-Finalist SC Sylvia Ebersdorf und der Kreisligist SV Großgarnstadt dürfen sich Hoffnungen auf eine vordere Platzierung machen.



Einlagespiel der E-Junioren

In der Vorrunde wird einmal zwölf Minuten gespielt. Ab dem Viertelfinale beträgt die Spielzeit zweimal sieben Minuten. Das Turnier startet um 10 Uhr mit der Partie zwischen DJK Dampfach und SV Tambach. Um 15 Uhr gibt es ein Einlagespiel der E-Junioren des SC Sylvia Ebersdorf.Um 17.15 Uhr spielen die beiden Gewinner der Halbfinals im Finale um den Turniersieg. Grund zum Feiern gibt es allerdings für alle Mannschaften auf der "After-Players-Party" am Abend mit Prosecco-Bar und Musik im Hallenfoyer. Der Eintritt zum Turnier ist frei.



Gruppe A: SC Sylvia Ebersdorf, DJK Dampfach, SV Tambach, SV Großgarnstadt, FC Adler Weidhausen.



Gruppe B: 1. FC Burgkunstadt, 1. FC Mitwitz, SV Türk Gücü Neustadt. TSV Unterlauter, VfL Frohnlach. gre