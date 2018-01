Zehn Teams kicken in der Kordigasthalle

Eine interessante Hallenfußballveranstaltung steht am morgigen Samstag in der Kordigasthalle von Altenkunstadt bevor. Das 27. Fred-Hermannsdörfer-Gedächtnisturnier vom FC Altenkunstadt/Woffendorf beginnt um 15 Uhr. Zehn Teams aus dem Landkreis sind am Start. Titelverteidiger ist der FC Burgkunstadt.

Gruppe A: FC Altenkunstadt/FC Woffendorf I, FC Schwürbitz, FC Baiersdorf, SG Roth-Main, TSV Cortendorf; Gruppe B: FC Altenkunstadt/Woffendorf II, SC Jura Arnstein, FC Burgkunstadt, SV 07 Häselrieth, TSV Marktzeuln dr