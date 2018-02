Zak/Buckreus hatten es in der Hand

Zum zweiten Mal nacheinander kam der Bayernligist TTC Tiefenlauter gegen einen Hinterbänkler über ein Unentschieden nicht hinaus. Diesmal gab es ein 8:8 im Oberfrankenderby beim TTC Rugendorf. Die TTC-Herren sind zwar weiterhin Tabellenzweiter (20:6 Punkte), nach Minuszählern steht aber der TV Etwashausen besser da (15:5).

In der 3. Bezirksliga haben vier Teams gute Chancen auf den Titelgewinn. Hierzu gehört der FC Adler Weidhausen, der den TSV Untersiemau III in die Schranken wies, der TSV Unterlauter II, der beim TSV Scherneck II auftrumpfte und der TTC Wohlbach II, der beim SV Meilschnitz die erste Geige spielte.

Einen wichtigen Sieg verbuchten die Landsliga-Damen des TSV Unterlauter in Kulmbach. Damit haben sie den Sprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz geschafft. Die dritte Damen-Mannschaft von Unterlauter unterstrich in der 3. Bezirksliga mit einem deutlichen Heimerfolg gegen die TTG Neustadt-Wildenheid ihre Meisterschaftsambitionen.

Zu den hier vorne liegenden Teams gehört aber auch der TTC Tiefenlauter V, der Schlusslicht TSV Untersiemau II keine Chance ließ.

Die Oberfrankenliga-Damen des TTC Tiefenlauter III sind nach der Niederlage in Kronach auf den Relegationsplatz zurückgefallen.



Bayernliga Nord Herren

TTC Rugendorf - TTC Tiefenlauter 8:8 : Hatten die Gäste, die ohne Stammspieler Kürschner antreten mussten, in der Vorrunde noch mit 9:2 aufgetrumpft, so mussten sie sich diesmal mit einem Punkt begnügen. Dass es nicht zum Doppelpack reichte hatte unter anderem seinen Grund darin, weil drei Paarungen im Entscheidungssatz verloren gingen und im Schlussdoppel der Kürzere gezogen wurde. Die Möglichkeit zum neunten Punkt hatte im letzten Tageseinzel Eratzmann Christian Häußinger.

Doch der Ex-Bayreuther blieb trotz einer 2:1-Satzführung noch 6:11 und 9:11 auf der Strecke. In der dreieinhalbstündigen Auseinandersetzung wogte das Geschehen zumeist hin und her. Nach dem 5:6-Rückstand hielt mit drei Siegen in Serie Tiefenlauter die besseren Karten in der Hand.

Die Ergebnisse: Holan/Schirmer - Eberhardt/Forkel 3:2, Zavodsky/Puzik - Zak/Buckreus 2:3, Hoffmann/Jobst - Bosina/Häußinger 1:3, Holan - Bosina 3:1, Schirner - Zak 3:1, Zavodsky - Forkel 2:3, Hoffmann - Eberhardt 0:3, Puzik - Häußinger 3:2, Jobst - Buckreus 2:3, Holan - Zak 3:0, Schirner - Bosina 3:0, Zavodsky - Eberhardt 1:3, Hoffmann - Forkel 0:3, Puzik - Buckreus 1:3, Jobst - Häußinger 3:2, Holan/Schirner - Zak/Buckreus 3:1.



3. Bezirksliga Cbg./Nec. Herren

FC Adler Weidhausen - TSV Untersiemau III 9:3: Erwartungsgemäß spielte der gastgebende Meisterschaftskandidat gegen das Schlusslicht die erste Geige. Bis zum 5:3 konnte Untersiemau den Rückstand noch einigermaßen in Grenzen halten. Doch dann folgten vier Pleiten nacheinander.

Die Ergebnisse: Götz/Rögner -Beyer/Pechtold 3:0, Leffer/Fischer - Elflein/Deuerling 2:3, Heinel/Gregor - Knaus/Schamberger 3:0, Leffer - Deuerling 3:0, Götz - Elflein 3:2, Rögner - Knaus 3:0, Heinel - Beyer 2:3, Gregor - Pechtold 1:3, Fischer - Schamberger 3:0, Leffer - Elflein 3:0, Götz - Deuerling 3:1, Rögner - Beyer 3:1.

TSV Scherneck II - TSV Unterlauter 0:9: Lediglich einmal kam Scherneck in die Nähe eines Satzgewinnes. Doch Eugen Butsch unterlag im fünften Satz dem Jugendlichen Anton Kleiner mit 16:18.

Die Ergebnisse: Hampp/Schineller - Meyer/Kleiner 1:3, Haasse/Butsch - Probst/Kiefel 1:3, Dressel/Rademacher - Ott/Keller 1:3, Haasse - Meyer 0:3, Hampp - Probst 0:3, Schineller - Kiefel 0:3, Dressel - Ott 0:3, Rademacher - Keller 0:3, Butsch - Kleiner 3 0.



Landesliga Nordwest Damen

ATS Kulmbach - TSV Unterlauter 6:8: Nach dem 1:2-Rückstand legten die Gäste los wie die Feuerwehr. In den folgenden sieben Einzeln gaben sie sich gleich sechs Mal keine Blöße und gingen so mit 7:3 in Front. Mit drei Siegen am Stück kam Kulmbach bis auf 7:6 heran. Doch im letzten Einzel ließ Corinna Weidemüller nichts anbrennen und machte den wichtigen Doppelpack für den TSV, der mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung aufwartete, perfekt.

Die Ergebnisse: Dressel/Fieber - Roos/Henke 1:3, Hegel/Schmidt - Weidemüller/Drescher 3:0, Hegel - Weidemüller 3:2, Dressel - Roos 2:3, Fieber - Henke 1:3, Schmidt - Drescher 2:3, Hegel - Roos 3:0, Dressel - Weidemüller 2:3, Fieber - Drescher 1:3, Schmidt - Henke 0:3, Fieber - Roos 3:1, Hegel - Drescher 3:2, Dressel - Henke 3:2, Schmidt - Weidemüller 0:3.



Oberfrankenliga Damen

TS Kronach - TTC Tiefenlauter III 8:2: In einem Kellerduell mussten die Gäste, die ohne ihre Nummer eins (Alina Ros) antraten, eine empfindliche Niederlage registrieren. Mit 0:4 standen sie frühzeitig mit dem Rücken zur Wand. Die beiden Gästepunkte gingen zum vorübergehenden 5:2-Zwischensand auf das Konto von Lisa Bähring und Iris Deffner.

Die Ergebnisse: Bayer/Eichhorn-Schindler - Deffner/Bähring 3:0, Riedl/Heim - Wöhner/Quaschigroch 3:0, Bayer - Wöhner 3:1, Riedl - Deffner 3:1, Eichhorn-Schindler - Bähring 2:3, Heim - Quaschigroch 3:2, Bayer - Deffner 0:3, Riedl - Wöhner 3:2, Eichhorn-Schindler - Quaschigroch 3:2, Heim - Bähring 3:0.



2. Bezirksliga West Damen

TSV Unterlauter II - TSV Meeder 8:0: Die Gäste mussten deshalb die Höchststrafe hinnehmen, weil sie gleich alle vier notwendig gewordenen Entscheidungssätze in den Sand setzten. Besonders ärgerlich war dabei die Niederlage von Bianka Bienek gegen Davina Haagen. Bienek lag schon mit 2:0-Sätzen vorne, ehe sie im 5. Durchgang doch noch mit 11:13 scheiterte.

Die Ergebnisse: Henke/Fischer - Baudler/Bienek 3:2, Jänicke/Haagen - Keller/Weisser 3:0, Henke - Baudler 3:0, Jänicke - Keller 3:1, Fischer - Weisser 3:2, Haagen - Bienek 3:2, Henke - Keller 3:2, Jänicke - Baudler 3:0.



3. Bezirksliga Cbg./Nec. Damen

TSV Unterlauter III - TTG Neustadt-Wildenheid 8:2: Der Spitzenreiter zog zwar nach der 2:0- und 4:1-Führung jeweils einmal den Kürzeren, doch ansonsten ließ er sich nicht die Butter vom Brot nehmen.

Die Ergebnisse: Probst/Scholz - Stadter/Gregor 3:0, Welsch/Krähl - Wittmann/Hofmann 3:0, Probst - Gregor 1:3, Scholz - Stadter 3:1, Welsch - Hofmann 3:0, Krähl - Wittmann 0:3, Probst - Stadter 3:0, Scholz - Gregor 3:0, Welsch - Wittmann 3:0, Krähl - Hofmann 3:2.

TTC Tiefenlauter V - TSV Untersiemau II 8:1: Chancenlos war das Schlusslicht, dem nur ein Doppelsieg gelang, in Tiefenlauter. Sechs der sieben Einzel absolvierte der TTC ohne jeglichen Satzverlust.

Die Ergebnisse: Büttner/Mesch - Habermann/Stammberger 3:0, Dressel/Kirstner - Heß/Seiler 2:3, Büttner - Heß 3:0, Mesch - Habermann 3:0, Dressel - Stammberg. 3:0, Kirstner - Seiler 3:0, Büttner - Habermann 3:0, Mesch - Heß 3:2, Dressel - Seiler 3:0.