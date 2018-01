Zahl der Arbeitslosen im Landkreis höher als 2015

Im März waren im Landkreis Erlangen-Höchstadt 1964 Personen arbeitslos gemeldet. Dies sind zwar 55 Betroffene oder 2,7 Prozent weniger als im Februar, aber 112 Arbeitslose oder 6,0 Prozent mehr als im Vorjahres-März, wie die Arbeitsagentur mitteilt. Die Arbeitslosenquote lag in der Folge mit 2,6 Prozent um 0,1 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat, aber um 0,1 Prozentpunkte höher als im März 2015. Rückläufig ist den Angaben zufolge auch die Personalnachfrage der Arbeitgeber im Landkreis: Die 162 neu gemeldeten Arbeitsstellen sind 52 offene Stellen oder 24,3 Prozent weniger als im Februar und 47 Stellenangebote oder 22,5 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Seit Jahresbeginn wurden 496 freie Arbeitsstellen gemeldet. Dies sind 52 Stellenangebote oder 9,5 Prozent weniger als im ersten Quartal 2015.

Besser stellt sich die Entwicklung in der Stadt Erlangen dar. Im März waren hier 2349 Menschen arbeitslos gemeldet. Dies sind 65 Personen oder 2,7 Prozent weniger als im Vormonat Februar und 73 Personen oder 3,0 Prozent weniger als im März des Vorjahres. Dabei profitieren die unter 25-Jährigen (-8,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) ebenso wie die über 50-Jährigen (-5,1 Prozent).

Die Arbeitslosenquote liegt im Stadtbereich mit aktuell 3,8 Prozent um 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Vormonat und als im März 2015.

Die Zahl der gemeldeten freien Stellen durch Erlanger Unternehmen ist leicht gesunken: So haben die ansässigen Arbeitgeber 217 offene Stellen gemeldet, was 27 Angebote oder 11,1 Prozent weniger als im Monat zuvor sind und 29 freie Stellen oder 11,8 Prozent weniger als im Vorjahres-März. red