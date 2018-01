ZF investiert 12,5 Millionen in Neubau für E-Mobilität

Die Firma ZF investiert am Standort Schweinfurt kräftig in die Elektromobilität. Für 12,5 Millionen Euro errichtet das Unternehmen in seinem Werk-Süd in der Röntgenstraße im Schweinfurter Hafen ein neues Gebäude für seine Sparte Elektromobilität. Jetzt fand der symbolische Spatenstich statt. Ende 2018 soll der Bau bezugsfertig sein.



Bürokonzept 3.0

In dem dreigeschossigen Gebäude mit rund 10 000 Quadratmetern Nutzfläche sollen 400 Arbeitsplätze für 500 Beschäftigte entstehen. Die Beschäftigtenzahl ist deshalb größer als die der Arbeitsplätze, weil viele der Entwickler häufig unterwegs sind. So werden die Büroplätze stets projektbezogen variabel belegt - mit jenen Beschäftigten, die sie vor Ort gerade brauchen, sagt Standortleiter Hans-Jürgen-Schneider. "Bürokonzept 3.0" heißt das bei ZF. Die Initialen stehen übrigens für Zahnradfabrik.

In dem Neubau werden alle, etwa Entwickler, Vertriebsleute und die Verwaltung der Elektromobilität, unter ein Dach gebracht, die jetzt noch an anderen ZF-Adressen arbeiten, im Werk Nord und in der Gademannstraße. 300 Entwickler werden in eineinhalb Jahren von dort in den Neubau wechseln, etwa 100 weitere sollen noch dazu kommen, so der Standortleiter.

Im Erdgeschoss ist ein großer Bereich für Prüfstände und Werkstatt vorgesehen. Mit allem Equipment und Innenausstattung werden an der neuen Adresse dann rund 30 Millionen Euro investiert sein, so Schneider.

Jörg Grotendorst, Leiter der E-Mobilität, sprach davon, dass in dem Neubau ein Stück ZF-Zukunft untergebracht sein werde: Arbeitsplätze für 500 hoch qualifizierte Beschäftigte, worin sich auch die Verbundenheit des Unternehmens ZF mit der Stadt Schweinfurt ausdrücke.



Hier werden Maßstäbe gesetzt

Seit 120 Jahren arbeiteten "wir Sachser an der Mobilität", sagt der Betriebsratsvorsitzende Oliver Moll. Mobilitätsfragen hätten hier also Tradition. Aktuell setze das Unternehmen Maßstäbe bei der Elektrifizierung des Antriebsstrangs.



Eine Herzkammer der Stadt

"Die Industrie ist eine der beiden Herzkammern der Stadt Schweinfurt", erklärte Oberbürgermeister Sebastian Remelé kurz vor dem Spatenstich. Entscheidend sei, dass die hiesigen Unternehmen neben der Produktion auch bei Entwicklung und Forschung stets vorne dabei seien. Er freue sich auf das neue ZF-Entwicklungszentrum hinsichtlich künftiger Produktion, die folgen werde. fan