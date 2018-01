Wo steht die Ökumene?

Anlässlich des Reformationsjubiläums (500 Jahre Thesenanschlag in Wittenberg durch Martin Luther) in diesem Jahr veranstalten die katholische Pfarrei Sankt Josef Königsberg und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Königsberg am Donnerstag, 29. Juni, eine Podiumsdiskussion zum Stand der Ökumene. Das am Fest "Peter und Paul" stattfindende Gespräch beginnt um 20 Uhr im Chor der Königsberger Marienkirche unter dem Jesuswort "Damit sie alle eins seien".



Die Teilnehmer

Neben dem Haßfurter Pfarrer Stefan Eschenbacher (katholisch) und dem Königsberger Pfarrer Peter Hohlweg (evangelisch) wird auch der evangelische Pfarrer Benjamin Schimmel aus Nürnberg erwartet. Die Gesprächsleitung hat Gemeindereferent Markus Fastenmeier.

In einem Impulsreferat zur ökumenischen Situation führt Pfarrer Schimmel in den Abend ein. Neben einem kurzen historischen Rückblick soll vor allem die Zukunft der beiden Kirchen in den Blick genommen werden. Die Diskussionsthemen können von den Besuchern in der Kirche mitbestimmt werden. sn