Wilder Reigen mit Pippi

Wer kennt sie nicht, Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf. Das freche, starke neunjährige Mädchen mit seinen Sommersprossen und den roten Zöpfen. Selbst nach Jahrzehnten bereitet diese Romanfigur viel Freude. Etwa im evangelischen Kindergarten in Ebelsbach. Dasorgte Pippi (gespielt von Emily) beim Sommerfest am Sonntag bei den kleinen und auch bei den großen Besuchern für viele Lacher.

Freilich nicht alleine. Dabei waren ihre besten Freunde Anika (Hanna) und Tommy (Finn) sowie ihr Papa, Kapitän Langstrumpf (Ben). Halt: Die Prüsseliese (Laura) sowie die beiden Diebe Donner Karlson (Lilly) und Bloom (Ida), die dusseligen Dorfpolizisten Kling (Paul) und Klang (Luca), die Eltern von Tommy und Anika (Erzieherin Nicole Derra und Praktikantin Kerstin Mainzer) waren auch bei der Neuinszenierung von "Pippi im Taka-Tuka-Land" dabei.

Die Neuinszenierung löste "Oma" Rosel Laubender aus, weil sie beim Lesen von Pippi Langstrumpf in ihrem Schaukelstuhl einschlief und träumte: Davon, dass sie selbst Pippi wäre und sich über die Heimkehr ihres Vaters, Kapitän Langstrumpf, freute. Dann begann ihr Abenteuer, denn mit dem Piratenschiff "Hoppetosse" sowie Anika und Tommy im Schlepptau ging es Richtung Südsee.

Bunt ging es weiter, die Prüsseliese musste zum Beaufsichtigen der Kinder mit an Bord, Donner Karlson und Bloom schmuggelten sich als blinde Passagiere an Bord. Die Fahrt begleiteten bunte Fische (Krippengruppe "Spatzennest" mit den drei Erzieherinnen Ina Bauer, Nicole Derra und Rosel Laubender).

Am Ziel verteidigten die Inselbewohner (Erzieherin Gaby Händlmeier, Mia und Fiona) tapfer ihre Insel, leider ohne Erfolg: Die Piraten (Erzieherin Carina Eirich-Jäckisch und Selina Scharf) nahmen die Bewohner gefangen und feierten das mit dem "Piratentanz". Es folgte sogar noch eine Schatzsuche. Doch dann blieb eines am Sonntag offen. Konnten Pippi und ihre Freunde Donner Karlson und Bloom, die den Schatz geklaut hatten, schnappen? Da war Oma aber aufgewacht.