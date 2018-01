Wie Drogen ins Leben pfuschen

Vor dem Hintergrund der "Crystal-Welle" in Oberfranken entstand ein Theaterstück mit dem Titel "Voll in Ordnung". Dem Stadtjugendring und der Kriminalpolizeiinspektion Coburg ist es gelungen, das Theaterstück nach Coburg zu holen. Über 100 Schüler sahen sich das Stück diese Woche bei Aufführungen in der CoJe an.

Es erzählt die Geschichte zweier junger Menschen, die mitten im Erwachsenwerden auf der Suche nach Vergnügen, nach Halt und nach Liebe sind. Sie sind ungeduldig, sie wollen frei sein und pfeifen auf Bevormundung. Sie wollen dabei sein, wo was los ist.

Jetzt gleich und mit Gleichgesinnten! Denn Spaß heißt Kick, heißt Enthemmung, heißt Alkohol und die mögliche Tuchfühlung mit anderen, enthemmenden Substanzen.

Einiges gerät aus den Fugen. Die Auseinandersetzungen werden heftiger und die Liebesbeziehung bekommt Risse. Und wie steht es mit den Vorbildern, den Eltern, den Erwachsenen? Auch sie können sich drängenden Fragen nicht entziehen.

Das Besondere dieses theaterpädagogischen Präventionsansatzes ist die aktive Auseinandersetzung der Jugendlichen mit der Problematik. Wo und wie gehen die Wege weiter und wie konnte es überhaupt so weit kommen? Das Stück droht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern bezieht die Jugendlichen spielerisch in die Entwicklung von Lösungsalternativen ein.

Das Präventionstheater wird durch den Bezirk Oberfranken, die Oberfrankenstiftung und das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördert und die Aufführungen in Coburg werden durch den Stadtjugendring und die VR-Bank Coburg ermöglicht.

Weitere Aufführungen sind 2017 geplant. Weitere Informationen zum Präventionstheater gibt es beim örtlichen Jugendring, bei den zuständigen Präventionsbeamten der Polizei oder beim Bezirksjugendring Oberfranken. red