Wenn die Felder im Ort durch die Nacht leuchten

Geschichtlicher Hintergrund





Ablauf der Ewigen Anbetung



Anlässlich der am 3. Januar 2017 anstehenden Lichterprozession zum kirchlichen Brauchtumsfest "Ewige Anbetung" in Obertrubach weist die Gemeinde darauf hin, dass auch im kommenden Jahr in der Gemeinde wieder ausgiebig gefeiert wird." Seit Jahrhunderten feiert die Pfarrgemeinde Obertrubach am 3. Januar den traditionellen Beschluss der Ewigen Anbetung, ein kirchliches Fest mit feierlicher Schlussprozession und tausenden Wachslichtern an den Berg- und Felsenhängen um Obertrubach", heißt es in einer Pressemitteilung.Die "Ewige Anbetung" wurde von Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim als wichtige Neuerung in seiner Amtszeit (1757 - 1779) für das gesamte Bistum Bamberg eingeführt.An jedem Tag des Jahres sollte in einer der zum Bistum Bamberg gehörenden Kirchengemeinden "Tage des Gebetes" abgehalten werden. Aus gesicherten historischen Unterlagen ist bekannt, dass bereits im Jahre 1757 die Ewige Anbetung in Obertrubach stattfand. Ursprünglich waren jedoch für Obertrubach drei Tage des Gebetes festgelegt.An den Tagen des 2. und 3. Januars werden Betstunden täglich zwischen 8 und 17 Uhr in Obertrubach abgehalten. Es werden Texte gelesen und Lieder gesungen. Es gibt Betstunden für die Jugend, für Frauen, Männer und Senioren, unterbrochen von Gottesdiensten. Zum Abschluss findet für die Pfarrgemeinde Obertrubach am 3. Januar gegen 17 Uhr die feierliche Lichterprozession durch Obertrubach statt, die von einer Vielzahl Gläubiger und Gästen begleitet wird. Entlang des Prozessionsweges brennen tausende Wachs-Lichter an den Felsen- und Berghängen. Diese werden von freiwilligen Helfern Tage vorher hergestellt, auf den Berghängen verteilt und rechtzeitig entzündet. Die Prozession mit Vereinsabordnungen zieht mit dem Allerheiligsten durch den Ort, dessen Häuser zu Ehren Gottes und zur Freude der Besucher mit religiösen Motiven festlich geschmückt sind. Es wird so veranschaulicht, dass Christus das Licht der Welt ist.Dieses kirchliche Brauchtumsfest mit der feierlichen Schlussprozession wird in dieser Form nur noch in wenigen Orten des Bistums abgehalten. Für das leibliche Wohl der Besucher wird in den Gaststätten der Orte Obertrubach, Bärnfels, Hundsdorf gesorgt. Informationen erhalten Interessieren unter www.trubachtal.com . red