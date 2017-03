Weiter Geheimsache

Diskussionen gab es vor allem zum Schluss der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kemmern. Zum einen beantragten die Gemeinderäte Heike Bräuer und Oliver Dorsch (beide Zukunft für Kemmern, ZfK), dass die Sitzungsniederschriften der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzungen den Gemeinderäten zugesandt werden. Nach Bestimmungen der Geschäftsordnung von Kemmern können Gemeinderäte momentan nur in der Verwaltung in diese Unterlagen Einsicht nehmen beziehungsweise sie werden zu Beginn der nichtöffentlichen Sitzungen verlesen.

Wie die zwei Gemeinderäte in ihrem Antrag formulieren, sei das Verlesen der Unterlagen zu Sitzungsbeginn zeitaufwendig und könne nicht intensiv wahrgenommen werden. Bei einem Versand sei es einfacher, sich vorzubereiten. Außerdem, so Bräuer, gebe es andere Kommunen, in denen solche Unterlagen in einem Ratsinformationssystem zugänglich gemacht werden.

Bürgermeister Rüdiger Gerst (CSU) verwies auf Schreiben der Kommunalaufsicht und des bayerischen Gemeindetages, die von dieser Änderung abraten. Demnach dürften die Niederschriften aus nichtöffentlichen Sitzungen im Interesse der Geheimhaltung nicht verschickt werden, außerdem sei die Herausgabe auch im Hinblick auf den Datenschutz kritisch zu betrachten. Gerst betonte, dass dies eine Änderung der Geschäftsordnung darstellen würde und aufgrund der gesetzlichen Regelungen eigentlich keine andere Entscheidung getroffen werden könne, als den Antrag abzulehnen, was letzten Endes auch mit vier zu elf Stimmen erfolgte.



Bürgermeister kontert

Nochmals aufgegriffen wurde in der Sitzung die Debatte über die Veranstaltung eines Erste-Hilfe-Kurses in der Schule. So hatte die ZfK auf ihrer Homepage darauf hingewiesen, dass mit Streetball-Turnier und "Spiel ohne Grenzen" sehr wohl Veranstaltungen von politischen Vereinigungen in der Schule stattfanden. Der Bürgermeister begegnete dem mit der Aussage, dass dies nur im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde geschehe, das Programm vom Gemeinderat genehmigt werde und die ausführenden Gruppierungen in diesem Fall lediglich beauftragte Erfüllungsgehilfen der Gemeinde seien.

Besonders scharf urteilte Gerst über einen weiteren Auszug aus der Rückschau zur Sitzung von Anfang Februar auf der ZfK-Webseite. Dort heißt es: "Würde man der ZfK die Nutzung von Schulräumen gestatten, müsste man im Rahmen der Gleichbehandlung dann allen politischen Vereinigungen, wie z. B. NPD oder AfD, eine Nutzung der Schulräume gestatten. Diese Einschätzung teile auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Bamberg. Auch sie rate von einer Nutzung von Schulräumen durch politische Vereinigungen ab (Anmerkung des Verfassers: Bgm. Gerst ist Stellvertreter des Landrats. Eine Stellungnahme des Landratsamtes in seinem Sinne dürfte für ihn recht einfach zu bekommen sein)." Das, so Gerst, rücke ihn in die Nähe möglicher Mauscheleien oder gar der Rechtsbeugung. Der Bürgermeister wörtlich: "Dies weise ich in aller Form zurück. Ich frage mich, was hier für ein Rechtsverständnis zum Ausdruck kommt."



Mit gleichem Maß messen

Im Anschluss kritisierte Oliver Dorsch den Umgang mit der Wählergruppe ZfK, denn es werde bei ihr jedes Wort auseinandergenommen, doch "man sollte überall mit gleichem Maß messen". So wies er auch auf ein Wahlversprechen der CSU hin, ein neues Baugebiet zu erschließen, was bisher nicht geschehen sei. Bürgermeister Rüdiger Gerst entgegnete, dass man sich in der ersten Hälfte der Wahlperiode befinde und dass Aufgaben nach Priorität vorgenommen werden müssten.