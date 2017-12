Weihnachtsaktionen bringen 4220 Euro für gute Zwecke

Die Vorweihnachtszeit ist am Meranier-Gymnasium in jedem Jahr etwas Besonderes. Denn Weihnachten soll nicht nur ein Fest innerhalb der Schulfamilie sein, sondern es steht stets die Absicht, Menschen in Not zu erreichen, im Vordergrund. Deshalb veranstalteten die Schüler der Schülermitverantwortung mit ihren Verbindungslehrkräften Andrea Kirsch und Jürgen Beck in Zusammenarbeit mit Lehrern und Schülern des Gymnasiums in den Adventswochen mehrere Kuchenverkäufe sowie einen Weihnachtsbasar am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien.



Unterschiedliche Hilfsprojekte

Der Erlös dieser Aktionen kommt nun verschiedenen Hilfsprojekten zugute: Ein Teil bleibt direkt im Landkreis und wurde durch die Schülersprecher des Gymnasiums an den Bürgermeister Andreas Hügerich und die Stiftung "Unser Lichtenfels" übergeben.

Auch einem von Pfarrerin Anne Salzbrenner von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Lichtenfels geleiteten Projekt zugunsten der Bedürftigen der Stadt Lichtenfels sowie der St.-Katharina-Schule konnte ein stattlicher Geldbetrag überreicht werden.

Weitere Spenden kamen dem Kinderhospiz in Erlangen und dem Luwero Community Project in Uganda zugute. Insgesamt konnte durch die Unterstützung von Schülern, Lehrern und Eltern die stattliche Summe von 4220 Euro zugunsten der verschiedenen Organisationen und Projekte erzielt werden. Die SMV dankt laut einer Pressemitteilung "allen, die diesen großen Erfolg möglich gemacht haben". red