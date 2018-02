Weihbischof Gössl kommt

Großen Zuspruch fand die Pfarrversammlung im Gasthof "Zum Löwen" in Schwabthal. Dabei berichtete Pfarrgemeinderatsvorsitzender Hans Rudyk aus dem Kirchenjahr. Als neue Kommunionhelfer wurden Daniela Stöckert, Michaela Gunzelmann und Stefanie Schmitt vorgestellt. Susanne Huber ist als neue Lektorin für die Frauendorfer Pfarrei tätig. Vorsitzender Rudyk gab die Termine für 2016 bekannt: Ewige Anbetung am 12. April mit Gottesdienst und Prozession, Erstkommunion im Lautergrund am 10. April in Frauendorf, Jubelkommunion am 17. April, Bittgänge nach Stublang am 1. Mai um 7.30 Uhr, nach Kaider am 2. Mai, nach Uetzing am 4. Mai um 18 Uhr, zum Staffelberg am 3. Juni um 6.30 Uhr sowie am 15. August um 7 Uhr nach Krögelhof. Am 16. Juli findet in der Frauendorfer Pfarrkirche die Firmung für die Jugendliche aus dem Lautergrund mit Weihbischof Herwig Gössl statt. Am 28. August feiert die katholische Pfarrgemeinde das Patronatsfest sowie am 4. September ihr Kirchweihfest. Am 2. Oktober wird das Erntedankfest gefeiert. Das Adventskonzert mit dem Singkreis Schwabthal-Kleukheim findet am 18. Dezember um 16 Uhr statt, berichtete Hans Rudyk. gkle