Weichenstellung im Titelkampf bei den Spfr. Steinbach

Das Schlagerspiel steht in der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 3 in Steinbach bevor, wenn mit den Spfr. und dem TSV Kirchaich die beiden Titelanwärter aufeinandertreffen. Abstiegskampf prägt dagegen das Duell des SV Fatschenbrunn gegen die SG Traustadt/Donnersdorf.

Zwar haben die Spfr. Steinbach als Tabellenzweiter derzeit sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TSV Kirchaich, allerdings auch drei Spiele weniger absolviert. Beim "Gipfeltreffen" beider Kontrahenten wollen Spielertrainer Stefan Seufert und Co. den Rückstand verkürzen und sich im Meisterschaftsrennen einen Vorteil verschaffen. - Da der Vorsprung auf den "Schleuderplatz" lediglich vier Punkte beträgt, will die DJK Dampfach II nach der knappen Niederlage in Unterschleichach ihr Heimspiel gegen die SG Dürrfeld/Obereuerheim unbedingt für sich entscheiden. Erst einmal gingen Spielertrainer Manuel Ziegler und Co. in ihrem Sali-Stadion leer aus. - Mit dem FC Sand III könnte die SG Fürnbach/Dankenfeld größere Probleme bekommen, als ihr lieb ist. Beim glatten 3:0-Erfolg in Fatschenbrunn holten sich die Sander vor einer Woche jedenfalls viel Selbstvertrauen, sodass der SG wohl harte Arbeit bevorsteht. - Beim SC Geusfeld möchten Torjäger Kevin Warmuth und der RSV Unterschleichach nachlegen und weitere Punkte im Kampf um einen der vorderen Plätze sammeln. Die Heimelf aber strebt nach ihrem Sieg in Zeil einen weiteren an, der wichtig wäre, um sich aus dem Abstiegskampf heraushalten zu können. - Bei teilweise zwei Spielen weniger als die Konkurrenz ist für den FC 08 Zeil im Abstiegskampf noch alles offen. Ob aber ausgerechnet das Auswärtsspiel beim SC Trossenfurt-Tretzendorf weitere Punkte bringt, scheint angesichts der deftigen 1:5-Heimklatsche im ersten Aufeinandertreffen sehr fraglich. - Die Auswärtstournee der DJK Oberschwappach geht beim VfR Hermannsberg-Breitbrunn weiter, schließlich bestreiten Schlussmann Michael Pfaff und Co. nach der Winterpause ihr drittes Spiel in Folge auf fremdem Terrain. Die zuletzt spielfreien Hermannsberger wollen diesmal nach dem 2:2 im Hinspiel die Oberhand behalten, um den dritten Tabellenplatz zu festigen. - Mit dem Rücken zur Wand steht der SV Fatschenbrunn , dem jetzt im Kampf gegen den Abstieg nur noch eine Siegesserie hilft. Gegen die ebenfalls bedrohte SG Traustadt/Donnersdorf wäre ein Dreier immens wichtig, ansonsten drohen weitere ungemütliche Wochen bei den zu Hause noch sieglosen Steigerwäldern.



Kreisklasse Schweinfurt 4

Eine interessante Begegnung erwartet die Zuschauer beim RSV Buch , denn während die Hausherren dringend weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt brauchen, wollen auch die Gäste vom SV Sylbach gewinnen, um sich die Chance auf den Relegationsplatz so lange wie möglich offen zu halten. - Klare Rollenverteilung bei der SG Üchtelhausen-Zell : Die Spfr. Unterhohenried kommen als Spitzenreiter und klarer Favorit und wollen nach dem 2:2-Remis im Hinspiel diesmal alle Zähler mit nach Hause nehmen. - Nach der doch recht enttäuschenden Vorstellung des SC Maroldsweisach am Vorsonntag mit dem 0:4 gegen die SG Stadtlauringen bedarf es beim TSV/FT Schonungen (3.) einer gehörigen Steigerung in allen Mannschaftsteilen, will das Team nicht erneut leer ausgehen. Im Abstiegskampf benötigt es dringend Punkte. - Der SV Hofheim , der sich trotz guter Leistungen zuletzt in Humprechtshausen mit einem 1:1 begnügen musste, was allein der mangelnden Chancenverwertung zuzuschreiben ist, kann sich im Kampf um die beiden vorderen Plätze, von denen er Rang 2 inne hat, vor heimischer Kulisse gegen den SC Hesselbach keinen Ausrutscher erlauben. Ein Sieg ist Pflicht. rn/di