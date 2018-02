Weg ohne Absprache verbreitert

Jennifer Hauser



Im Eschlipper Tal wurde offenbar ein städtischer Weg verbreitert, und das ohne Mitbestimmung der Kommune. Nach Auskunft der Bürgermeisterin sei zwar bekannt gewesen, dass die Jagdgenossen dort etwas tun werden, das Ausmaß sei aber nicht abgesprochen gewesen. "Der Weg wurde fast doppelt so breit gemacht", gab Christian Kiehr (NLE) zu bedenken. Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) versicherte ihm, dass der Umfang noch geprüft werde und ein Gespräch mit den Jagdgenossen ohnehin schon angesetzt sei.

Zudem erklärte die Bürgermeisterin, dass einige Anfragen aus der vergangenen Sitzung sich geklärt hätten: Es seien neue Wanderwegweiser bestellt, nachdem Stellen an denen Baumaterial gelagert worden sind, wurden geräumt und auch die Seilbahn für den Spielplatz der Feuerwehr in Rüssenbach sei bestellt, allerdings noch nicht geliefert und deshalb auch nicht aufgebaut worden.

In der Sitzung kam zudem die Anfrage von Franz Dorn (WGM), ob es endlich eine Lösung für den Zugang zum Spielplatz in Niedermirsberg gebe. Steffen Lipfert (Bauamt) informierte, dass die Grundstücksbesitzer aktuell nicht zu einem Gespräch bereit seien und eine Alternative Wegführung gesucht werde. Ludwig Brütting (FW/BB) stellte fest, dass die Möglichkeit Grüngut in Ebermannstadt abzulegen schlecht sei. Er fragte, ob es nicht möglich sei, eine städtische Fläche als Grüngutablagefläche freizugeben. Bürgermeisterin Meyer sah das kritisch, da der Bauhof "schon genug gefordert" sei. "Aus ökologischer Sicht, ist es auch nicht sinnvoll, wenn die Ebermannstadter ihr Grüngut immer nach Gosberg fahren müssen", gab Brütting zu bedenken. Meyer versprach, mit dem Landratsamt, das für die Abfallentsorgung zuständig ist, und der Firma Fritsche, die den Wertstoffhof mit einem kleinen Grüngutcontainer in Ebermannstadt betreibt, Rücksprache zu halten und in der kommenden Sitzung zu informieren.