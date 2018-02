Was Computer besser können

"Die Digitalisierung wird alle Lebensbereiche erfassen und keinen Stein auf dem anderen lassen." Unheimliche Veränderungskräfte seien am Werk. Dies sagte der stellvertretende Generalsekretär der CSU-Landesleitung, MdL Markus Blume, zu den zahlreichen Mittelständlern, die auf Einladung von MdL Walter Nussel zum traditionellen Unternehmer-Frühstück der Mittelstandsunion in die "Alte Schule" in Kairlindach gekommen waren.

Dabei gehöre Bayern auf diesem Gebiet schon zu den Zukunftsregionen in Europa. Hier gebe es die einzigartige Kombination aus ländlicher Tradition und Fortschritt. "Das ist Zukunft", so Blume. Der Mann aus München wartete im Verlauf der Veranstaltung nicht mit trockener Materie auf, sondern präsentierte praktische Beispiele, wie die vorausschauende Wartung bei Airbus-Flugzeugen, die Brustkrebsfrüherkennung durch den Computer. Laut Blume würden nicht wenige Berufsbilder wegfallen, "weil der Computer es besser kann".

Beim Mittelstand treffe die Digitalisierung auf die "echte Welt". Nötig seien offensive Kerndisziplinen und neue Kompetenzzentren, sonst gingen Arbeitsplätze verloren. "Setzt euch damit auseinander", rief Blume den Handwerkern und mittelständischen Unternehmern zu, wobei er den 3-D-Druck als die Revolution schlechthin anpries ("Da kommen Objekte raus wie Zahnprothesen oder Schuhsohlen"). Blume glaubt, dass ein eigenes Digitalisierungsministerium kommen wird.

Die politischen Freunde des MU-Kreisvorsitzenden Peter Brehm waren beeindruckt, hinterfragten aber vieles kritisch. "Wo bleibt der Mensch?", lautete eine zentrale Frage.Und auch die "antiquierte Schulausbildung" wurde angeprangert. Die neuen Zentren seien "südlastig", Nordbayern werde abgehängt. Die Telekom vernachlässige den Ausbau des Glasfasernetzes, und die Bürokratisierung sei häufig ein Hemmschuh, ergänzte MdL Walter Nussel, der es als oberster bayerischer Entbürokratisierer ja wissen muss.

Der Herzogenauracher Geschäftsmann Reinhard Brodrecht hat ein Programm nebst App entwickelt, das vor Starkregen warnt, wobei das System in Veitsbronn und Adelsdorf installiert ist. Auch er klagte über bürokratische Hürden. Oliver Brehm passt es gar nicht, dass viele Eltern ihre Kinder "mit aller Gewalt" aufs Gymnasium schicken, das viele überfordere, ebenso wie die Uni. 48 Prozent Studienabbrecher in Erlangen sprächen Bände. Hans Wormser klagte, dass es kaum noch Berufskraftfahrer gebe. Diese seien in der Gesellschaft nicht anerkannt, ebenso wie Pflegekräfte.

Blume versprach, die Anregungen und die Kritik weiterzugeben, und sprach sich außerdem noch für eine legale Zuwanderung aus, "die uns hilft". red