War es Ladendiebstahl oder doch nur Vergesslichkeit?

Zur Aufnahme eines Ladendiebstahls wurden die Coburger Polizisten am Mittwochvormittag in einen Discount-Markt in der Neustadter Straße gerufen. Im Discounter wurde eine 86-jährige Coburgerin von der Filialleiterin festgehalten, nachdem die Rentnerin einen Teil der eingekauften Waren nicht bezahlt hatte und den Markt verlassen wollte.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 86-Jährige, die mit ihrem Rollator im Einkaufsmarkt unterwegs war, einen Teil der Waren in den am Rollator angebauten Korb gelegt hatte. Als der Korb voll war, benutzte die Frau stattdessen einen Einkaufsbeutel und legte auch in diesen mehrere Nahrungsmittel. Kurz vor dem Bezahlen der Ware traf die 86- Jährige noch eine alte Bekannte. Nach einem längeren Schwätzchen vergaß sie laut eigener Angaben, die Ware aus dem Einkaufsbeutel auf das Kassenband zu legen. Sie bezahlte lediglich die Sachen, die sich im Einkaufskorb des Rollators befanden.

Auch ein Schoko-Osterhase, den die 86-Jährige während des Einkaufs in ihre offene Handtasche gelegt hatte, wurde von ihr nicht bezahlt. Die rüstige Rentnerin hatte nämlich mitgedacht, und den Schokohasen extra in ihre Handtasche gelegt, damit dieser beim Einkaufen nicht zerdrückt wird. Genau dieser Osterhase, der der Kassenkraft in der offenen Handtasche auffiel, wurde der 86-Jährigen schließlich zum Verhängnis.

Die Polizei Coburg ermittelt nun wegen Ladendiebstahls geringwertiger Sachen. Der Gesamtbetrag der nicht bezahlten Waren liegt bei 10,67 Euro. Nun wird sich die Coburger Justiz mit dem "Vorfall" auseinandersetzen und die Frage klären müssen, ob es sich um einen bewussten versuchten Diebstahl oder lediglich um eine Unaufmerksamkeit der Rentnerin beim Zahlen handelte. pi