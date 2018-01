Wallenfelser und zig "Trumps" im eisigen Nass

Als Spektakel besonderer Art entpuppte sich das diesjährige Neuburger Donauschwimmen. Die 48. Auflage des von der dortigen Wasserwacht organisierten Events stand diesmal unter besonderen Vorzeichen: Minusgrade in der Luft und die eisige Wassertemperatur von 0,6 Grad machten den Teilnehmern schwer zu schaffen. Trotz dieser schwierigen Bedingungen ließen sich 2262 Unverfrorene nicht abschrecken und dies bedeutete einen Teilnehmerrekord in der langen Geschichte des Eisschwimmens, der größten Veranstaltung ihrer Art in Europa. Auch aus der Flößerstadt Wallenfels war eine 15-köpfige Gruppe der Wasserwacht nach Neuburg angereist. Leiter Stefan Weiß hatte mit seiner langjährigen Erfahrung alles perfekt vorbereitet.

Etwa 10 000 Zuschauer säumten die vier Kilometer lange Strecke von der Staustufe Bittenbrunn bis zum Donaukai im Ortszentrum der Kreisstadt an der Donau und ließen einen regelrechten Gaudiwurm im Wasser an sich vorbeiziehen. Den Auftakt bildeten etwa 50 unentwegte Eisschwimmer, die nur mit Badeanzügen und Badehosen bekleidet ins kalte Nass eintauchten.

Auf den 500 Metern Schwimmstrecke, auf denen auch immer wieder Eisschollen zwischen den Teilnehmern trieben, ernteten die Unentwegten den Applaus der Zuschauer. Nur wenig später trafen die ersten mit Neoprenanzügen geschützten Donauschwimmer im Zieleinlauf ein. Viele von ihnen führten karnevalistisch gestaltete Floße mit lustigen Aufbauten mit sich. Vor allem Donald Trump und die derzeitige Weltpolitik dienten als Themen. Die Wallenfelser, bei denen Emmi Bandorf, Eva Müller und als Jüngste Paula Kukowski ihre eisige Premiere feierten, schwammen ganz an der Spitze der knapp 260 gemeldeten Gruppen. Paula hatte dabei gleich am Start das Pech, dass sich eine der beiden Flossen löste und sie die ganze Strecke mit nur einer Schwimmhilfe zurücklegen musste.

In diesem Jahr waren die eher Wilde Rodach erfahrenen Wasserwachtler bereits zum 13. Mal an die Donau gekommen. Beim Anlanden spürte man, dass die Kräfte am Ende waren und manche bibberten am ganzen Körper. Auch die Teilnehmer aus der Flößerstadt waren leicht unterkühlt, erreichten aber ansonsten unbeschadet das Ziel. "Es zeigte sich mal wieder, dass Frankenwäldler nun mal eher an rauhe Wetterverhältnisse gewöhnt sind", so Stefan Weiß. Nach einer warmen Dusche und dem Aufwärmen im städtischen Parkbad waren alle nach kurzer Zeit wieder bei Kräften. Anders erging es fast 70 der anderen mutigen Schwimmer. Sie mussten kurz den Sanitätsdienst in Anspruch nehmen, um den Kälteschock zu bekämpfen. Erfreulich, dass für alle Teilnehmer der Spaß ohne Folgen blieb. red