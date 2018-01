Wagen rollt gegen Auto

Bereits am Nachmittag des 28. Juni geriet ein Einkaufswagen, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Bahnhof, einer Kundin außer Kontrolle und rollte auf ein geparktes Auto, teilt die Polizei mit. Die Frau holte ihren Einkaufswagen zurück, kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden, der durch den Aufprall an der Heckklappe verursacht worden war. Zeugen hatten jedoch den Vorfall beobachtet und teilten dies der Pkw-Halterin mit, die kurz danach zu ihrem Auto kam. Aufgrund der genauen Angaben der Zeugen konnte die Verursacherin ermittelt werden. pol