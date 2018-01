Vorsitzender Thomas Häring gibt Amt ab

Eine Ära endete bei der Jahreshauptversammlung beim TSV Ludwigsstadt. Nach jahrelanger Tätigkeit als Vorsitzender gab Thomas Häring sein Amt an Paul Pfeiffer ab. Auch die 2.Vorsitzende Maria Pfeiffer verließ die Kommandobrücke, für sie rücken Nina Häring und Marc Bayerlein nach. 627 Mitglieder gehören dem TSV Ludwigsstadt an.

Mehrere Übungsleiter betreuen in den verschiedenen Gruppen und Mannschaften ein bunt gemischtes Sportangebot für alle Altersklassen. Der Willkommensgruß des Vorsitzenden Häring galt neben den Mitgliedern besonders Bürgermeister Ehrhardt, dem BLSV-Kreisvorsitzenden, Karl H. Fick, dem Ehrenvorsitzenden Reinhard Lindig und dem Vorstandschef der Hermann-Söllner-Stiftung, Gert Bayerlein.

Im Anschluss ehrten Vorsitzender Häring und Abteilungsleiter Günter Schwab Felix Rentsch von der Basketball-Mannschaft U 16 männlich, der 271 Punkte in neun Spielen = 30 Punkte pro Spiel und Jonas Hermann von der U 18 männlich, 233 Punkte in zehn Spielen=23 Punkte pro Spiel erreichte. Für diese Leistung bekamen sie den Hans-Huschke-Pokal überreicht. Die Abteilung habe ein gutes Fundament, auch wenn sie keine Meisterschaft erzielen konnte.

Die Berichte der Abteilungsleiter gab Vorsitzender Häring. Für die Abteilung Fußball war das Jahr 2016 mit Höhen und Tiefen verbunden. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga spielte die Mannschaft während der Saison 2015/2016 im oberen Tabellendrittel der Kreisliga mit und musste lediglich den souveränen Meister Kleintettau ziehen lassen.Die Gymnastikgruppe I und Senioren bestehen zur Zeit aus 24 Aktiven. Die Gruppe II weist zurzeit 13 Teilnehmer auf. Das Kinderturnen der Gruppe II zeigt eine hohe Qualität auf. Das Leistungsturnen kann sich über einen regen Zuspruch nicht beklagen. Diane Heyder und Ute Heyder (circa 20 Turnerinnen) bemühen sich, eine neue Gruppe aufzubauen. Es folgte der Kassenbericht von Paul Pfeiffer. Der Bericht über die Kassenprüfung von Ludwig Heyder ergab eine vorbildliche Führung der Kasse, die mit Empfehlung der Entlastung des Vorstands einherging. Diese erfolgte ohne Gegenstimmen.

Häring gab noch einen Überblick über die geleisteten Arbeiten des TSV. Eine große Geschichte war der Umbau der Hermann-Söllner-Halle. Viel ehrenamtliche Arbeit wurde hier investiert. Notwendige Arbeiten sind noch die Duschen und Kabinen. Er bat die Stadt hier um Unterstützung. Er freute sich auch, dass die Bevölkerung ihre Feste in der Hermann-Söllner-Halle abhält. BLSV-Kreisvorsitzender Karl H. Fick bezeichnete den TSV Ludwigsstadt als wichtigen Leistungsträger innerhalb des Sportkreises Kronach. Er dankte dem Vorsitzenden Häring für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement. Er wünschte der neuen Vorstandschaft eine gute Entwicklung für den Verein. Bürgermeister Ehrhardt übermittelte die Grüße der Stadt. Zu den sanitären Anlagen meinte der Bürgermeister, dieses Thema werde man 2018 behandeln. Er gratulierte auch den beiden Preisträgern Felix Rentsch und Jonas Hermann, die mit dem Hans-Huschke-Pokal ausgezeichnet wurden. Der Bürgermeister dankte auch der Hermann-Söllner-Stiftung für die Zuwendungen für den Verein. Auch hob er das gute Verhältnis zwischen der Stadt und dem Verein hervor.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: 1.Vorsitzender Paul Pfeiffer, Stellvertreter Nina Häring und Marc Bayerlein, Kassenwart Reinhard Bräutigam, Schriftführerin Monika Baumann, Frauenwartin Petra Häring, Kassenprüfer Ludwig Heyder und Thomas Großmann. ph