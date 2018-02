Vier Jahrzehnte im Sopran aktiv

Zwischen den Jahren lud der Gesangverein Harmonie Förtschendorf seine aktiven und passiven Mitglieder mit ihren Familienangehörigen zu einer nachweihnachtlichen Feier ein. Der gemischte Chor und der Viergesang begrüßte seine Zuhörer mit einigen Chorsätzen und Vorstand Trinkwalter hieß alle Anwesenden herzlich willkommen. Er gab seiner Freude Ausdruck, dass doch eine Anzahl von passiven Mitgliedern gekommen waren. Schriftfürerin Wiltrud Fehn trug anschließend den Tätigkeitsbericht des Jahres 2016 vor. Sowohl der Chor als auch der Viergesang waren bei den verschiedensten Gelegenheiten im Einsatz und konnten immer eine gute Vortragsleistung abliefern. Doch mancher Termin konnte wegen fehlender Stimmbesetzung nicht wahrgenommen werden.

Vorstand Peter Trinkwalter bedankte sich bei seinen Sängerinnen, Sängern und Chorleiter Reinhard Wenig für den im Jahr 2016 gezeigten Einsatz für die Sängersache, sowie bei 2. Vorstand Stefan Gebhardt für die geleistete Unterstützung. Trinkwalter schloss mit seinem Wahlspruch: "Singen macht froh, Singen macht glücklich." Mit Gedichten und Geschichten, vorgetragen von Johanna Winter, Chorleiter Wenig und Wiltrud Fehn, wurde der Abend bereichert.

Höhepunkt dieses Abends aber war die Ehrung von verdienten Mitgliedern. Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Vereinswirtin Christl Jungkunz mit einer Urkunde geehrt, für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit Marga Barnickel, davon war sie 33 Jahre aktive Sängerin.

Für "40 Jahre aktives Singen im Chor" erhielt Gabi Lang aus Wolfersdorf Ehrennadel und Ehrenurkunde des Fränkischen Sängerbundes überreicht. Die Ehrungen wurden vom Vorsitzenden der Sängergruppe Frankenwald, Bernhard Zipfel, vorgenommen. Vorstand Trinkwalter dankte den Geehrten für ihre langjährige Treue zum Verein, Gabi Lang im Besonderen, da diese von den 40 aktiven Jahren mehr als 30 Jahre von auswärts in ihre Heimatgemeinde Förtschendorf zum Singen kommt und mit ihrer Sopranstimme dem Chor eine wichtige Stütze ist.Mit zwei Filmbeiträgen aus den 60er und 70er Jahren sowie Weisen, die von Heinz Barnickel am Klavier und Otto Trinkwalter am Akkordeon gekonnt begleitet wurden, fand der Abend einen würdigen Abschluss. red