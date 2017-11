Viele Ehrungen und ein neuer Vorstand

Mit einem musikalischen Reigen des vereinseigenen Blasorchesters unter der Leitung von Dirigent Valerij Efremov startete die Hauptversammlung des Musikvereins Kulmbach-Weiher 1900. Vorsitzender Klaus Konrad lobte die Kooperation zwischen den beiden Musikvereinen Kulmbach-Weiher und Neudrossenfeld-Altenplos, "wir sind eigentlich inzwischen eine Musikerfamilie." Insgesamt habe sich 2016 jedoch nicht als einfach gestaltet. Wie viele andere Vereine auch hat der Traditions-Musikverein mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen und ist auf tatkräftige Hilfe aller Mitglieder angewiesen. "Der ständige Wandel in den Vereinen durch Abwanderungen oder Wegbleiben von Musikern macht uns allen zu schaffen", sagte Klaus Konrad. 188 Mitglieder zählte der Musikverein zum Jahresende, bei 23 aktiven Musikern. Auch der dritte Bürgermeister Frank Wilzok sieht das ehrenamtliche Engagement als enorm wichtig an, denn "ohne gäbe es keinen Gesangverein, keine Feuerwehr, keinen Musikverein." Dass es in der heutigen Zeit nicht einfach sei, Nachwuchs zu generieren, verstehe er gut, "daher freue ich mich über jedes junge Gesicht hier."

Besonders lange halten schon zahlreiche Mitglieder dem Verein die Treue, wofür sie in der Gaststätte Katzbachtal auch geehrt wurden. Der Ehrenvorsitzende Günther Brückner beispielsweise kann auf 50 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken, Friedrich Melcher kann sogar mit 65 Jahren Mitgliedschaft aufwarten.

"Ich wurde schon als Schüler für den Verein angeworben", verriet das Ehrenmitglied, "fast 39 Jahre lang war ich Zweiter Vorsitzender." Früher spielte Friedrich Melcher Bariton, Zugposaune und Tuba, und auch wenn er dazu gesundheitlich heute nicht mehr in der Lage ist, hält er weiter seinen Verein in Ehren. "Besonders schön fand ich unser 100-jähriges Jubiläumsfest, das war prima."

Auch einige Neubesetzungen in der Vorstandschaft kann der Musikverein verzeichnen, so wurde am Sonntag der Vorstand wie folgt neu bestimmt: Vorsitzender Wolfgang Neubrand, Zweiter Vorsitzender Klaus Konrad, Kassier Heinrich Väth, Schriftführerin Sandra Hümmer und Inventarverwalter Bernd Jungkunz. Uschi Prawitz