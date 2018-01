Versprochen ist versprochen

In ihrer Stellungnahme im Namen des Kreisverbandes Rhön-Grabfeld des Bayerischen Gemeindetags machte Oberelsbachs Bürgermeisterin Birgit Erb bei der Bürgerinformationsveranstaltung deutlich, dass es im Rahmen einer möglichen Nationalpark-Ausweisung keine finanzielle Schwächung des Biosphärenreservats im bayerischen Teil geben dürfe. "Hierzu bedarf es einer klaren Stellungnahme aus München", betonte Erb.

So würden derzeit rund zwei Millionen Euro in Umweltbildung, Forschung und Personal im Biosphärenreservat fließen. Durch die Erweiterung vor drei Jahren seien weitere Investitionen vom bayerischen Staatsministeriums zugesagt worden, die nicht aufgrund eines potenziellen dritten Nationalparks eingespart werden dürfen.

"Ich wäre der Staatsregierung und den Mitgliedern des Bayerischen Landtags sehr dankbar, wenn sie sich hier gemeinsam für die Schaffung eines seit Jahren geforderten eigenen Haushaltstitels für das Unesco-Biosphärenreservat Rhön einsetzen würden", erklärte die Vertreterin der Bürgermeister im Landkreis bei der Infoveranstaltung. mch