Vernissage mit Konzert in Turm und Schlosshof

Am Sonntag, 7. Mai, findet in der Galerie Kunst im blauen Haus im Schloss Adelsberg die Vernissage der Ausstellung "Far more than..." statt. Unter diesem Titel sind Arbeiten der Keramikerin und bildenden Künstlerin Dorothee Wenz zu sehen. Der Titel der Ausstellung weist darauf hin, dass nicht einfache Vasen und Gebrauchskeramik, sondern auf höchst spezielle Weise gestaltete Gefäße und Plastiken zu bewundern sein werden.

Wenz arbeitet seit 1995, dem Abschluss ihrer Ausbildung, unter anderem bei Professor Martin Ellwanger in Mainz, als selbstständige Künstlerin. In ihrer Arbeit entwickelt sie ihr Material stets experimentell weiter. Sie baut ihre Objekte von Hand auf, fokussiert dabei speziell auf Form, Farbigkeit und Textur der Oberfläche.

Die Gefäße haben teils eine bauchig-üppige Form, teils eine schlankere Flaschenform. Wenz setzt im Gestaltungsprozess eine um die andere farbige Tonparzelle, Streifen um Streifen oder Farbtupfer um Farbtupfer ein und baut so die Gefäße auf. Diese Streifen und Tupfer haben es in sich. Hier schichtet die Künstlerin die Resultate langjährigen Experimentierens aufeinander. Sie erprobt seit Jahren das Brennverhalten eigens zubereiteter Porzellan- und Tonmassen, die sie mit hochfeuerfesten Pigmenten versetzt. Darüber hinaus schleift sie die Oberflächen mit der Diamantscheibe. So entstehen gebaute Bilder, so entstehen Gefäße, die marmoriert, wellig gestreift sind oder rhythmische Farbspiele zeigen. Sie sind dabei genau konturiert und verführen durch die geschliffene weiche, glatte Oberfläche zum Nachfahren mit der Hand.



Vielfach ausgezeichnet

In ihren Plastiken tritt zur Perfektion in Material, Farbe und Textur ein weiteres Element der Überschreitung. Wir sehen Mischwesen. Wenz schöpft Fische auf Beinen, die ins Gespräch vertieft zu sein scheinen, dralle Gestalten, die für sich stehen, enten-, hasen- oder eselsköpfige Gesellen, die fremd und bekannt erscheinen.

Für ihre Arbeiten ist Wenz vielfach ausgezeichnet. So erhielt sie unter anderem bereits 1999 den unter Keramikern hoch angesehenen Grassipreis. Sie wird bei der Vernissage anwesend sein. Zur Vernissage wird Lucia Swientek auf der Barockgeige mit ihrer Begleitung (Clavicord) spielen. "Barockmusik passt mit ihren Ornamenten gut zum Form- und Farbspiel der gezeigten Gefäße und Plastiken", meint die Galeristin Gabriele Priesemann, die nun bereits die dritte Ausstellung am neuen Ort im blauen Haus anbietet. red