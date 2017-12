Bei einem Familienstreit in den Abendstunden des ersten Weihnachtsfeiertags musste die Polizei eingreifen. Ein 43-jähriger Mann verhielt sich gegenüber den anderen Familienangehörigen verbal aggressiv. Er hatte viel getrunken, ein Test ergab einen Wert weit über zwei Promille. Weil es nicht auszuschließen war, dass es im weiteren Verlauf zu Straftaten kommen wird, wurde er in Gewahrsam genommen und musste seinen Rausch in der Zelle der Polizeidienststelle in Bad Kissingen ausschlafen. pol