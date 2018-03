VdK: über 100 Besuche bei Mitgliedern

"Wir sind als VdK-Ortsverband für unsere Mitglieder da", betonte Vorsitzender Martin Drescher bei der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands. Und den Beweis für diese These blieb er in seinem Rechenschaftsbericht nicht schuldig: Über 100 Mal standen Besuchen bei den Mitgliedern an - bei Krankheit, Geburtstagen und Jubiläen.

Mit einer Geldspende unterstützte der Ortsverband einen Kaffeenachmittag im Heim für psychisch Kranke der Arbeiterwohlfahrt. Sehr beliebt bei dem 320 Mitglieder zählenden Ortsverband sind Dreschers Angaben zufolge die Ausflugsfahrten. Die Muttertagsfahrt führte nach Fladungen und Bischofsheim. Einmal jährlich werden die Luisenburgfestspiele in Wunsiedel besucht. Im vergangenen Jahr sah man den "Verkauften Großvater". Heuer wird eine Aufführung der "Pfingstorgel" besucht. In diesem Jahr führt die Muttertagsfahrt nach Waldsassen.

Zur Weihnachtsfeier finden laut Drescher sich immer viele Mitglieder ein. Am Volkstrauertag gedachte der Ortsverband mit Kranzliederlegungen der Toten und Gefallenen. Der Vorsitzende bedankte sich bei den Sammlern der Sammlung "Helft Wunden heilen" und erklärte, dass diese Sammlung für den Ortsverband wichtig sei. Von der Geschäftsstelle des VdK seien 5574 Beratungen, 1848 Anträge, 756 Widersprüche und 184 Klagen durchgeführt worden. Das beweise, dass der Sozialverband wirksam die Interessen seiner Mitglieder vertrete, so Drescher.

Kassier Hans Schmitt sprach von einem sehr guten Ergebnis bei der Sammlung "Helft Wunden heilen. Zweiter Bürgermeister Hans-Jürgen Scheerbaum lobte im Namen des Marktes Rattelsdorf das soziale Engagement. Für den VdK sei es Pflicht und Selbstverständlichkeit sich für die sozial Schwachen einzusetzen. Das sei nicht ohne sehr viel ehrenamtlichen Einsatz möglich, ergänzte Volker Ehrenberg, stellvertretender Vorsitzender des VdK-Kreisverbands.



Langjährige Mitglieder

25 Jahre: Adam Endres, Heinrich Güssbacher, Georg Senger, Christian Sippel, Otto Pflaum, Karl Pechmann, Rudolf Meth und Annegret Anders.

30 Jahre: Reiner Stolbinger, Georg Schober, Renate Schmitt, Maria Kummer und Marianne Rank.

40 Jahre Else Skalischus und Richard Rothlauf.

Ein Teil der Mitglieder hatte sich bei den Ehrungen entschuldigen lassen. Zum Schluss wurde die fünfjährige Mitarbeit von Hannelore Albrecht, Christine Müller, Edeltraud Ringelmann und Johannes Rödel im Ortsverband gewürdigt. Renate Neubecker