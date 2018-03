Vandalismus in Euerbach

Im Gemeindegebiet von Euerbach treiben sich seit geraumer Zeit laut Polizeibericht "anscheinend Vandalen herum". Davon betroffen sind die Gemeinde, deren Straßenlaternen beschädigt wurden, und der Eigentümer eines Rohbaus. Dessen Baustelle wurde von den Unbekannten schon des Öfteren aufgesucht, wobei sie einiges an Schaden verursacht haben.

Begonnen hat das üble Spiel über das Wochenende vom 10. bis 12. Juni. Durch einen knappen Spalt an der provisorischen Eingangstür gelangten laut Polizeibericht anscheinend mehrere Personen in den Rohbau in der Sonnenstraße 42. Daraus entwendeten sie zwei Getränkekisten. Auf ihr Konto dürfte ebenfalls eine Sachbeschädigung in diesem Zeitraum gehen. Bereits fest installierte Elektrokabel wurden aus den Wänden gerissen. In der Nacht zum 12. Juni wurden vier Jugendliche im Alter von etwa zwölf bis 15 Jahren beobachtet, die sich hier herumtrieben.

Am darauffolgenden Tag wurde festgestellt, dass ein "Dixi-Klo" verbeult worden war. Am Freitag, 16. Juni, machte der Bauträger die nächste Entdeckung. Offenbar war diesmal das Türschloss in der Nacht zuvor angegangen worden, so dass es ausgetauscht werden musste. Am nächsten Tag, Samstag, 17. Juni, schließlich die Feststellung, dass schon wieder Unberechtigte im Rohbau waren, denn mehrere Wände waren mit Bauschaum verschmiert worden.



Hinweise gesucht

Auch auf das Konto derselben Unbekannten dürfte noch eine Sachbeschädigung gehen: In der Kirchgasse wurden mehrere Straßenlaternen durch Steinwürfe beschädigt. Die Tatzeit dürfte die Nacht von Donnerstag, 15., auf Freitag, 16. Juni, gewesen sein.

Dem aber noch nicht genug: Im Zeitraum von Freitag bis Montagmorgen wurde in der Kirchstraße eine weitere Straßenlaterne durch einen Steinwurf beschädigt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Gemeinde, Tel.: 09726/915 50 beziehungsweise die Schweinfurter Polizei, Tel.: 09721/2020, erbeten. kör