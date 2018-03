VHS: Es sind noch einige Plätze frei

red



Zu folgenden VHS-Kursen sind noch Plätze frei: Indian Balance, Montag, 19. Juni, 19.15 bis 20.15 Uhr, sechs Mal. Den Körper bewegen, während die Seele ausruht. Für alle Altersgruppen und Konditionstypen geeignet. Internet und E-Mail 50plus. In diesem Kurs erfahren die Teilnehmer, wie sie die vielfältigen Möglichkeiten des Internet gezielt und sinnvoll nutzen können. Voraussetzungen: PC- und Windows-Kenntnisse: Dienstag, 20. Juni, 9 bis 11.30 Uhr, fünf Mal; Fit am PC mit Windows 7 - Auffrischungskurs. Dieser Kurs bietet die Gelegenheit, bereits Gelerntes, aber wieder Vergessenes aufzufrischen und Neues dazu zu lernen. Mittwoch, 21. Juni, 9 bis 11.30 Uhr, drei Mal. Workshops: Immobilien - Käufer - Check. Eine sehr wichtige Entscheidung richtig treffen, teure Fehler vermeiden. Freitag, 23. Juni, 17 bis 18.30 Uhr. Immobilien leichter verkaufen - Verluste vermeiden. Freitag, 23. Juni, 19.30 bis 21 Uhr. Infos über alle erforderlichen Unterlagen für den Kauf und Verkauf, Notarvertrag und dessen Inhalte und wichtige Sondervereinbarungen. Der Dozent ist Immobilien- & Bauexperte und gibt wertvolle Tipps. Malen und Abstrahieren mit Acrylfarbe. Freitag, 23. Juni, 14 bis 19 Uhr; Didgeridoo spielen ohne Noten. Mit Freude musizieren - auch für Wohlbefinden, Gesundheit und als Schnarch-Prophylaxe. Samstag, 24. Juni, 14 bis 18 Uhr. Modellieren kultureller Tonskulpturen. Einführung in das Modellieren von Tonfiguren wie z.B. Buddha, Mayastatue. Freitag, 30. Juni, 18 bis 22. Uhr und Samstag, 1. Juli, 9 bis 18 Uhr. Kochkurs in Heroldsbach: Vegetarisch - aber vollwertig. Vitaminreiche Salate, leckere Suppen, wohlschmeckende Gratins und vieles mehr. Gesund, unkompliziert, alltagstauglich. Mittwoch, 21. Juni, 18 bis 22 Uhr, Schule Heroldsbach.Die Möglichkeit zur Anmeldung sowie weitere Informationen zu allen Kursen gibt es im VHS-Zentrum Forchheim, Hornschuchallee 20, Tel. 09191/86-1060 oder unter www.vhs-forchheim.de