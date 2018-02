Unterschriften gegen den Nationalpark

In der Bürgerversammlung im April in Geroda war das Thema Nationalpark bereits auf dem Tisch - zwischenzeitlich liegen Bürgermeister Alexander Schneider eine Unterschriftenliste mit 159 Unterschriften gegen einen Nationalpark Rhön vor.

Bernd Enzinger erhielt Rederecht in der Gemeinderatssitzung und übergab die Liste mit Unterschriften von Bürgern aus Geroda.

Nach einer Diskussion fasste der Gemeinderat folgenden Beschluss: In Anbetracht der bereits vorhandenen Naturschutzgebiete, dem Naturpark Rhön und dem Biosphärenreservat Rhön und den damit einhergehenden Entwicklungsmöglichkeiten sowohl für die Natur als auch den Tourismus einerseits und die bestehenden Einschränkungen für die Bevölkerung und Gewerbebetriebe anderseits, spricht sich der Marktgemeinderat Geroda grundsätzlich gegen die Ausweisung eines Nationalparks Rhön aus.

Der Markt erklärt sich jedoch bereit, weiterhin am Dialogpro-zess teilzunehmen, den die Staatsregierung mit den Gemeinden weiter führt.