Unternehmer im Landkreis bestätigen Wilhelm Wasikowski

Die Wahl des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter stand im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung des neu gewählten IHK-Gremiums Lichtenfels. Wilhelm Wasikowski wurde auf Kloster Banz erneut einstimmig zum Vorsitzenden des IHK-Gremiums Lichtenfels gewählt, Michael Möslein und Dieter Uschold zu seinen Stellvertretern.

Im Januar waren rund 3300 Unternehmer aus dem Landkreis Lichtenfels aufgefordert, ihre Vertreter ins IHK-Gremium Lichtenfels zu wählen. Dieses Gremium vertritt die Interessen der Wirtschaft etwa gegenüber der Politik und der Verwaltung. In der konstituierenden Sitzung wählten die 30 Mitglieder den Vorsitzenden, seine Stellvertreter und die Lichtenfelser Mitglieder der IHK-Vollversammlung.

Als Vorsitzender des IHK-Gremiums wurde Wilhelm Wasikowski (Johann Sebastian Wasikowski, Lichtenfels) einstimmig wiedergewählt. Als Stellvertreter wurde Michael Möslein (Bildungszentrum Kloster Banz der Hanns-Seidel-Stiftung) wiedergewählt, neu gewählt wurde Dieter Uschold (Baur Versand, Burgkunstadt).

Wasikowski ging auf die Arbeit des Gremiums ein: "Schwerpunktmäßig nehmen wir uns im IHK-Gremium der aktuellen Themen an, die die Wirtschaft im Landkreis Lichtenfels betreffen und suchen dazu das Gespräch mit Politik und Verwaltung." Aus seiner Sicht ist es wichtig, dass sich die Wirtschaft mit ihrem Know-how in diese Diskussionen einbringt. Wasikowski: "Dies wollen wir auch in den kommenden Jahren so handhaben."

Die insgesamt 85 Mitglieder der Vollversammlung werden von den acht IHK-Gremien gewählt. Sechs der Vollversammlungs-Mitglieder stellt das IHK-Gremium Lichtenfels. Als Gremiumsvorsitzender ist Wasikowski automatisch Mitglied der Vollversammlung. Aus der Wahlgruppe Industrie wurde außerdem Hans Josef Püls (Püls Bräu) gewählt, aus der Wahlgruppe Handel/Tourismus Roberto Bauer (Roberto Bauer Herrenmoden im Stadttor, Lichtenfels) und Dieter Uschold, aus der Wahlgruppe Dienstleistungen Michael Möslein und Roland Vogel (Sparkasse Coburg-Lichtenfels), alle einstimmig. red