Unmut im Bau- und Umweltsenat über Rödental: Machen, was sie wollen

Wenn die Stadt Rödental einen Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet aufstellen, ändern, ergänzen oder verändern möchte, dann sind kritische Anmerkungen aus der Stadt Coburg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Vorhaben der Nachbarstadt führten in der Vergangenheit schon zu veritablen verbalen Scharmützeln und Treffen vor dem Verwaltungsgericht. Die kritische Auseinandersetzung und ein ganzes Bündel von Änderungswünschen fanden jetzt ihre Fortsetzung, als der Bau- und Umweltsenat der Residenzstadt sich zum Bebauungsplan "Gewerbegebiet an der A 73" von Rödental äußerte. Zwar ist der Ton in den vergangenen Jahren moderater und normaler geworden, gleichwohl heißt es anfangs: "Im gesamten Bebauungsgebiet Oeslau-West wurde in den vergangenen Jahrzehnten durch die Planung und Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel erheblich gegen die Ziele einer geordneten raumstrukturellen Entwicklung in Nordwest-Oberfranken verstoßen."

Bei dem Gewerbegebiet handelt es sich um das Areal rechts und links der Coburger Straße, nachdem die Autobahn 73 und die ICE-Neubaustrecke überquert sind. Neben und hinter den bestehenden Möbel-, Elektronik-, Gartenmärkten und anderem mehr weist Rödental weitere Baufelder aus, ebenso an der Bahnstrecke nach Neustadt. Die Straße Schloßgrund bei der Rödentaler Domäne schließt das insgesamt 47 Hektar große Gelände ab.



"Nie untersucht"

"Im Plangebiet ist eine Agglomeration von großflächigen Einzelhandelsbetrieben festzustellen, deren Auswirkung insbesondere auf die zentralen Versorgungsbereiche der Nachbargemeinden vollumfänglich nie untersucht wurde", stellt man im Coburger Stadtplanungsamt fest.

Angemahnt wird auch ein Gutachten, "um Aussagen zur Größenordnung der maximal zulässigen (innenstadtrelevanten) Randsortimente insbesondere im Bereich der Möbelhäuser tätigen zu können". Und innenstadtrelevante Sortimente gibt es nach der von Bürgermeisterin Birgit Weber unterschriebenen Stellungnahme einige, deren Verkaufsflächen beschränkt und auch exakt benamt werden sollten.

"Die Stadt Coburg bittet, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden", heißt zwar die diplomatische abschließende Formulierung, die Mitglieder des Bau- und Umweltsenats jedoch äußerten sich weniger freundlich. Im eigenen Gewerbegebiet auf der "Lauterer Höhe" beachte man die Vorgaben der Bezirksregierung, in Rödental hingegen nicht.

Auch die Vereinbarungen, die in einem vor dem Verwaltungsgericht Bayreuth geschlossenen Vergleich getroffen wurden, finden nach Ansicht der Stadt Coburg keine Beachtung. "Die machen, was sie wollen!", "Das ist nicht zu akzeptieren", "Da sollten sich Fachleute an die Planung setzen", waren einige Äußerungen.

Ein Gespräch zwischen den Stadtspitzen soll die Lage entspannen und bereinigen. cw