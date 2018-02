Über 600 Tage ungeschlagen...

... ist die 1. Tischtennis-Jugendmannschaft des FC Adler Weidhausen. Die letzte Niederlage gab es im Dezember 2014. Ein halbes Jahr später feierte man die Meisterschaft in der Kreisliga Neustadt, was mit dem Aufstieg in die Bezirksliga 2 Nord belohnt wurde. In eben jener B2 Nord stellte der Adler das jüngste Team, dennoch schafften "die jungen Wilden" den niederlagenfreien Durchmarsch in die Oberfrankenliga. - Das erfolgreiche Team (hinten v. li.): Trainerin Tania Fischer, Simon Grönert, Trainer Andrè Fischer; (vorne v. li.): David Fischer, Tom Hoger undJoel Fischer. Foto: Dieter Freitag