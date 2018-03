Über die "Kunst der Fuge"

Zu ihrem Karfreitagskonzert laden die evangelische Kirchengemeinde Rügheim und der Verein "Kultur" in die Rügheimer Kirche ein. Am 14. April um 17 Uhr ist wieder Professor Heribert Breuer aus Berlin zu Gast. Der Gründer und Direktor der Berliner Bachakademie ist laut Kulturverein nicht nur herausragender Dirigent, Chorleiter und Organist, sondern hat sich auch als Bearbeiter von Werken Bachs, Mozarts und der Romantik einen Namen gemacht. Inzwischen liegt eine immense Zahl von Adaptationen für unterschiedliche Besetzungen vor. Die bekannteste ist seine Version von Bachs "Kunst der Fuge" für vier Quartette. Auf dem Programm seines Orgelkonzerts in Rügheim stehen Präludien und Fantasien von Johann Sebastian Bach, passend zur Passionszeit. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten. red