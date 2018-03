Trinkgelage im Pilgerstüblein

Unsere Serie "Literarischer Spaziergang: Auf den Spuren von Joseph Victor von Scheffel in der Fränkischen Schweiz" gelangt an der dritten Tafel an, die oben am Eingang zur Ruine Streitberg steht. Darauf steht geschrieben:



Am Streitberg ragt der Steinklotz schroff

Und weiß, wie meerverwaschen.

Das Pilgerstüblein auf dem Hof

Weiß nichts von leeren Flaschen.

Noch blüht dem Talvogt Christian

Karfunkelrot die Nase,

Und Weihrauchdampf, der Burgkaplan,

Turniert mit ihm beim Glase.



Victor von Scheffel nimmt bei dieser Strophe seine eigene Vorliebe für "geistige" Getränke aufs Korn. Die heute noch existierende Pilgerstube gab es damals noch nicht: Sie wurde erst durch Hans Hertlein 1899 eröffnet.

Eine "altertümlich gewölbte Trinkstube, die dem Schlossherrn von Streitberg zinspflichtig ist", gab es schon 1776, wie in einem Brief an John Hunter nachzulesen ist (Briefe aus der Pilgerstube von Hans Max von Aufseß).

Tatsache ist auch, dass die Burg Streitberg beim Besuch Scheffels schon eine Ruine war. Und der Hinweis auf den "Talvogt", den Bürgermeister, der mit dem Kaplan zecht, könnte ein versteckter Hinweis auf ein gemeinsames Trinkgelage im Ort gewesen sein.

Die Burg Streitberg gab es schon im 12. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert gehörte sie zum Reich der Schlüsselberger, die von hier aus den Aufbau der Burg Neideck, ihren Hauptsitz, planten.



Als Steinbruch genutzt

Nach mehrfacher Zerstörung und Wiederaufbau kam Anfang des 19. Jahrhunderts das endgültige Ende. Burg Streitberg wurde als Steinbruch ausgeschlachtet, ein Schicksal, dem viele Burgen der Region zum Opfer fielen.