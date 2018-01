Tresor gestohlen

Im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag brachen bislang Unbekannte in einen Baumarkt in Baiersdorf ein.

Derzeit ist nach Angaben der Polizei noch nicht abschließend geklärt, wie die Täter in das Gebäude Am Kreuzbach gelangten. Aus einem Büroraum stahlen die Diebe einen Tresor, in welchem sich ein größerer Bargeldbestand befand.



Kripo ermittelt

Die Erlanger Kripo hat inzwischen die Ermittlungen übernommen.

Hinweise auf die Einbrecher und möglicherweise auch zu verdächtigen Fahrzeugen in der Nähe nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Nürnberg, Tel. 0911/2112-3333, entgegen. red