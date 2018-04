Tourismus in Pottenstein brummt

Beim Jahrestreffen der Freizeiteinrichtungen rund um Pottenstein, zusammengefasst unter dem Begriff "Pottensteiner Erlebnismeile", im Rathaus wurde für die zurückliegende Saison eine durchwegs positive Resonanz gezogen. Trotz der teilweise ungünstigen Wetterlage fanden insgesamt mehr Tagesbesucher den Weg nach Pottenstein. Insgesamt waren es über 750 000 Gäste.

Daraus ergibt sich laut Thomas Bernard, dem Leiter des Tourismusbüros, ein Umsatz von mehr als 22,5 Millionen Euro. Dies zeige die wirtschaftliche Bedeutung des Tagestourismus für die Gemeinde Pottenstein.



40 Meter über dem Tal

Unter der Regie des Tourismusbüros Pottenstein wurden auch die Planungen für 2017 näher erörtert und vorgestellt. So wird die Rodelbahn im kommenden Jahr erheblich erweitert. Neben einer weiteren Bahn, einem Rutschenturm sowie einer Aussichtsplattform in Gestalt einer Hängebrücke mit bis zu 40 Metern über dem Weihersbachtal wird die wesentliche Änderung der Einstieg sein.

Parken und Rodeln soll künftig von oben, also vom Gewerbegebiet aus stattfinden, was die Parksituation und den Verkehr entlang der B 470 erheblich entlastet. Der Kletterwald wartet 2017 mit einem weiteren Kinderparcours sowie mit einem attraktiveren Spielplatz auf. Auch im E-Fun-Park gibt es Neuigkeiten. Der Segway-Parcours wurde verlegt und erheblich vergrößert, mehr Action versprechen weitere Fahrelemente im neuen Parcours.

Im Fränkische-Schweiz-Museum finden auch 2017 und darüber hinaus die beliebten Dauerausstellungen zu aktuellen, interessanten Themen statt, etwa zum Bereich "Spiele" oder "Krippen in der Fränkischen Schweiz".

Die 2016 neu eröffnete Soccergolfanlage in Regenthal konnte sich bereits in der ersten Betriebssaison gut positionieren, besonderer Beliebtheit erfreuen sich der idyllische Biergarten sowie die Pizzaküche. Als neue Attraktion 2017 wird in Tüchersfeld die Firma "Outdoor Adventure Team" von Dirk Pieper dazukommen, welche vor allem in den Bereichen "Events" und "Erlebnispädagogik" für Gruppen wie auch für Einzelgäste Programme anbietet.



Klettern und biken

Schwerpunkte sind dabei die Themen Höhlenabenteuer, Klettern, Mountainbiking und GPS-Touren. Kleinere Neuerungen sind auch in der Teufelshöhle und auf dem Fossilklopfplatz auf der Hohenmirsberger Platte geplant. Ausführlich stellte Bernard eine gemeinsame Werbekonzeption für 2017 vor, von Printmedien über Internetwerbung bis hin zu gemeinsamen Messeauftritten. Daraus ergeben sich Beteiligungsmöglichkeiten für die einzelnen Freizeiteinrichtungen. red