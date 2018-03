Toleranz, Ehrlichkeit und Fairness als Leitmotive

15 Jahre lang standen die Buchstanden VSG für den Volleyball-Spitzensport in Coburg und der Region. Nach der Insolvenz der VSG Coburg Grub im März 2016 wurde allerdings das Ende des Spitzensports in Coburg/Grub eingeläutet.

Der Versuch, unter dem Namen "GreenEnergyVolleys" in der 2. Bundesliga an den Start zu gehen, scheiterte ebenfalls an den Finanzen. Die VSG Coburg/Grub, die als Sportgemeinschaft der Volleyball-Abteilungen des TSV Grub am Forst und der Coburger TS im Jahr 2001 gegründet worden war, wurde aufgelöst.

Die Verantwortlichen der vielen Volleyballer in weiteren Erwachsenen- und Jugendmannschaften mussten nun erst einmal neu organisiert werden.



Spielgemeinschaft

Relativ schnell stand fest, dass es eine Spielgemeinschaft bei den Herren zwischen der Coburger Turnerschaft und dem BSC Teamwork Ebersdorf geben sollte. BSC-Vorsitzender Gerhard Pfiffer: "Wir hatten schon immer guten Kontakt mit den Volleyballern aus Coburg/Grub. Besonders im Männerbereich hat sich eine Kooperation angeboten, da wir dadurch die Jugendmannschaften beider Vereine optimal fördern können!"

Die neu gegründete "SG Teamwork" vermittelt schon durch den Namen, worauf es in Zukunft ankommen soll. Der Zusammenhalt zwischen den Vereinen aus Ebersdorf und Coburg soll zu einer großen Stärke werden.

Die neue Abteilungsleiterin der Coburger TS, Denise Messelberger erklärt: "Die Gemeinschaft spielt mindestens eine genauso große Rolle wie der sportliche Erfolg. Es wurden in den letzten Jahren viele Dinge dem sportlichen Erfolg der ersten Männermannschaft der VSG untergeordnet, nun wollen wir wieder den Teamgeist stärken und auch Integration fördern."

Beim Thema "Integration" ist der BSC Teamwork Ebersdorf seit Jahren Vorreiter. Es spielen Jugendliche und Erwachsene mit elf verschiedenen Nationalitäten zusammen und haben Spaß an ihrer Sportart Volleyball. Auch die Integration von Flüchtlingen gelingt hervorragend.

Michael Brenner, Spielleiter beim BSC, will gerne jeden in die Volleyballfamilie aufnehmen: "Wir haben eine schöne Sportart, in der Toleranz, Ehrlichkeit und Fairness nicht nur gepredigt, sondern auch gelebt werden soll. Ich denke es ist wichtig, dass Kinder und Jugendliche in Sportvereinen diese Werte erleben und dass man zeigt, dass ein Miteinander von vielen Nationalitäten super funktionieren kann. Wir freuen uns über jeden Einzelnen der zu uns kommt und Volleyball spielen möchte."



Fünf Teams am Neustart

Die SG Teamwork Ebersdorf/Coburg wird in der kommenden Saison mit fünf Männermannschaften am Spielbetrieb teilnehmen. Die erste Mannschaft wird hier in der Bezirksliga Oberfranken antreten. Die weiteren Teams in der Bezirksklasse und der Kreisliga. Zudem bringen BSC und CTS noch sieben Jugendmannschaften an den Start. Viele Jugendliche sind bereits in den Erwachsenenspielbetrieb eingebunden und sollen von den erfahrenen Spielern lernen.

Im Damenbereich wird es zudem eine Kooperation zwischen dem TSV Grub am Forst und der Coburger Turnerschaft geben. Zudem wird weiterhin Jugend-Volleyball vor allem für die Mädchen am Standort Grub am Forst angeboten. Die Damen treten ebenfalls unter dem Namen "SG Teamwork Grub/Coburg" im Spielbetrieb an.



Förderverein mit im Boot

Der Verein der Freunde und Förderer des Volleyballsports ist vor allem als Ausrichter des großen Beach-Volleyballturniers in Grub am Forst bekannt und engagiert sich für den Unterhalt des Beach-Volleyballgeländes. Der Verein unterstützt seit 22 Jahren den Volleyballsport, zuerst beim TSV Grub am Forst und dann bei der VSG Coburg/Grub. Der Förderverein wird ebenfalls die Neuausrichtung des Volleyballs in Grub/Coburg und Ebersdorf begleiten.

FV-Vorsitzender André Dehler erklärt: "Der Förderverein hat stets den Volleyballsport in der Region finanziell und personell unterstützt und wird dies weiterhin tun. Viele aktive und ehemalige Sportler, aber auch viele Firmen und Betriebe gehören zu den langjährigen Unterstützern unseres Vereins. Es ist ein interessantes neues Projekt, das mit der SG Teamwork am entstehen ist und wir wollen helfen, dass es zu einer neuen Erfolgsgeschichte wird." dö