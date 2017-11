Thurnauer Paul Hofmann zählt zum Favoritenkreis

Der TTV 45 Altenkunstadt richtet am Samstag, 24. Juni, ab 10 Uhr, in der Kordigasthalle das zweite Landesbereichsranglistenturnier der Schüler A und C aus. Auch einige Talente aus Oberfranken haben sich für diese Meisterschaft qualifiziert.

Bei den Schülern A zählen Joel Fischer (Weidhauen), Akito Itagaki (Königshofen), Max Keller (Unterlauter) und Timo Philipp (Hohenfeld) zu den Favoriten. Auch Paul Hofmann vom TSV Thurnau - der beste Einzelspieler in der 2. Bezirksliga Ost - wird vorne mitspielen wollen.



Schönfeld mit guten Chancen

Die Schülerinnen A haben mit Alexandra Küber (Lauf) und Sophia Zahradnik (Wackersdorf) zwei starke Akteurinnen. Dies Mainleuserin Luisa Schönfeld hat bislang gute Leistungen gezeigt und hat ebenfalls Chancen auf einen Platz auf dem Podest. Zudem sind aus Oberfranken Anne Lüer und Isabell Sommer vom TSV Unterlauter, Talida Reumschüssel vom TTC Rödental und Julia Schenk vom ATSV Oberkotzau dabei.

Bei den Schülern C gibt es ebenfalls mehrere Favoriten, etwa Lukas Mayer aus Wackersdorf sowie Nils Schlembach vom SV Berg. Oskar Fiedler vom TTC Unterzettlitz aus dem Landkreis Lichtenfels hat Außenseiterchancen. Die weiteren Teilnehmer aus Oberfranken: Noah Bauer, (Ebermannstadt), Noah Leffer (Weidhausen) und Malte Rill (Hof).



Zeitler hat starke Konkurrenz

Anwärterin auf den ersten Platz bei den Schülerinnen C ist Lilli-Sara Popp vom SB Versbach. Mit von der Partie sind auch die drei Rodacherinnen Sophie und Svenja Schirm sowie Annika Hulak. Emma Zeitler vom TTC Rugendorf und Elina Meyervom TSV Unterlauter komplettieren das Feld.

Die Plätze 1 bis 3 bei den Schülern und Schülerinnen A sowie die Plätze 1 bis 6 bei den Schülern und Schülerinnen C qualifizieren sich für das zweite Verbandsranglistenturnier. Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei. gi