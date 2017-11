Thomas Spangler ist seit 25 Jahren beim Unternehmen Brose

Thomas Spangler, Geschäftsführer Technik der Brose Gruppe, beging am 1. März sein 25. Dienstjubiläum. Nach dem Studium der Werkstoffwissenschaften startete er 1992 mit einem Nachwuchsprogramm seine berufliche Laufbahn in dem Familienunternehmen. Erfahrungen sammelte Thomas Spangler zunächst in der Fertigungsplanung. Seine erste Führungsaufgabe übernahm er 1994 als Fertigungsleiter im Brose Werk in Querétaro/Mexiko.

Im Zuge des weltweiten Expansionskurses von Brose wechselte Thomas Spangler 2010 als Präsident Asien nach China und trug wesentlich zu einer erfolgreichen Entwicklung des Geschäfts bei. Bis 2015 konnte unter seiner Verantwortung der Umsatz in der Region von 400 Millionen Euro auf fast 1,2 Milliarden Euro nahezu verdreifacht werden. Die Beschäftigungszahlen stiegen von 2700 auf rund 4400 Mitarbeiter an.

Seit 2015 verantwortet er als Geschäftsführer Technik die weltweite Produktion sowie die Steuerung der zentralen Vorentwicklung, Qualität, Logistik, Produktionstechnologie und Werksplanung. Es gehört zu seinen Aufgaben, die Produktivität und Qualität in den Werken weiter zu steigern, ein weltweites Innovationsmanagement aufzubauen und die Digitalisierung voranzutreiben. Zudem ist Thomas Spangler Stellvertreter des Vorsitzenden der Geschäftsführung. "Mit seinem engagierten Einsatz und seiner Entschlossenheit prägt Thomas Spangler unsere Technikkompetenz sowie unser Streben nach Effizienz und Qualität. Er hat die Entwicklung von Brose insbesondere im Ausland vorangetrieben und somit an der Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens mitgeschrieben", dankte Jürgen Otto, Vorsitzender der Geschäftsführung der Brose Gruppe, dem Jubilar. red