Theresa I. überzeugt das Publikum mit Charme und jeder Menge Freibier

Die 17. Kitzmann-Bierkönigin heißt Theresa I. Sie wird die Erlanger Brauerei ein Jahr lang in der Metropolregion repräsentieren. Bis zu 15 Kirchweihen wird die 23-Jährige innerhalb der nächsten zwölf Monate besuchen und einige davon feierlich eröffnen. Wie sie sich dabei anstellen wird, galt es am Sonntag zu beweisen. Im Brauereihof von Kitzmann-Bräu schaffte sie es souverän, unzählige, süffige Freibier-Maßen gekonnt unters Volk zu bringen. "Ich habe bewusst die Tische angesteuert, an denen ich niemanden kannte, damit ich auch diese für mich gewinnen kann", so die frisch geadelte junge Fränkin.

Theresa I., die in ihrem bürgerlichen Leben Theresa Pregartner heißt, echte Erlangerin ist und als Kundenberaterin bei der Sparkasse Erlangen arbeitet, hatte sich in einem humorvollen Wettbewerb gegen Isabelle Dziadeck (23) aus dem Rheinland und Laura Kohlenbeck (23) aus Röttenbach in einer Kopf-an-Kopf-Entscheidung durchgesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung der Brauerei. Alle drei mussten, angefeuert von Kabarettist Klaus Karl-Kraus, unter anderem spontan eine Veranstaltung eröffnen und humorvolle Quizfragen rund ums Bier sowie zu fränkischen Ausdrücken beantworten. Ihre Leistung wurde anschließend vom Publikum bewertet.

14 junge Frauen hatten sich dieses Jahr um den Titel bemüht. Bei einem öffentlichen Facebook-Voting qualifizierten sich neun davon für die Jury-Vorauswahl, die wiederum ihre drei Favoritinnen in die Finalrunde schickte. Anders als bei sonstigen Wahlen dieser Art muss die Kitzmann-Bierkönigin keine Ur-Erlangerin sein. "Wir Erlanger sind bekannt für unsere Offenheit. Nicht die Herkunft zählt, sondern die Persönlichkeit und die Leidenschaft fürs Bier", erklärt Brauereichef Peter Kitzmann.



Liebe zu Bier und Berch

Bei beidem hatte Theresa überzeugt. "Ich freue mich riesig, dass ich die neue Kitzmann-Bierkönigin bin. Als waschechte Erlangerin bin ich der Stadt verbunden, liebe die fränkische Bierkultur, die schönen Keller und ganz besonders natürlich unsren Erlanger Berch", strahlte die Gewinnerin, die besonders durch ihre charmante Herzlichkeit punkten konnte. Der Titel bringt ihr nicht nur Ruhm und Ehre ein, sondern auch einen Trachtengutschein von Wirkes und einen Reisegutschein, beides zusammengenommen im Wert von 1000 Euro. red