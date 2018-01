Therapiehunde gefördert

Die Juniorfirma der Martin Bauer Group Jump ist nicht nur im Teege-schäft mit Leidenschaft dabei. Auch für soziale Projekte begeistern sich die Auszubildenden seit Jahren und organisieren verschiedene Aktionen, um damit Spenden zu sammeln.

Im Dezember 2016 kamen 800 Euro zusammen. Zur Spendenübergabe im Januar 2017 machten sich vier Mitglieder von Jump sowie Ausbildungsleiterin Eva Beier auf den Weg nach Nürnberg, wo sie vom Vorsitzenden Hartmut Neufeld empfangen wurden.

Harmtut Neufeld nahm sich viel Zeit, um die Arbeit der Einrichtung vorzustellen und die Azubis konnten auch einige Hunde und deren Besitzer kennenlernen.

Den Spendenempfänger Therapiehunde Franken e. V. hatten sich die Jugendlichen schon im Vorfeld ausgesucht. Der Verein bildet Hundebesitzer mit ihren Hunden zu Einsatzteams aus, um dann Besuche im Rahmen einer tiergestützten Therapie in Alten- und Pflegeheimen, in Einrichtungen für körperlich- und geistig behinderte Erwachsene und Kinder, in Schulen und Kindergärten sowie in Privathaushalten durchzuführen.

Die Einsatzgebiete liegen beispielsweise in der Psycho- und Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie und in vielen anderen sozialen und therapeutischen Bereichen. red