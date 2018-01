Thann holt zwölf Titel

Die 48. Auflage des Grenzlandpokalturniers, das jährlich vom TTC Thann und der Tischtennisabteilung des TBVfL Neustadt veranstaltet wird, hatte mit sinkenden Teilnehmerzahlen zu kämpfen.

So kamen diesmal 109 Aktive aus 32 Vereinen, um sich in der Schulturnhalle in Haarbrücken an den grünen Platten zu messen. In allen Klassen wurde guter und spannender Tischtennissport geboten.

Der TTC Thann stellte mit 18 Teilnehmern nicht nur die meisten Spieler, sondern war auch sehr erfolgreich unterwegs. Neben fünf gewonnenen Einzelkonkurrenzen behielten die Spieler und Spielerinnen des TTC Thann auch in drei Doppel- und vier Mixed-Endspiele die Oberhand.

Aus sportlicher Sicht war das Grenzlandpokalturnie ein voller Erfolg. Die Veranstalter hoffen allerdings, dass im nächsten Jahr wieder mehr Spieler den Weg nach Haarbrücken finden. red



Damen A Doppel

1. Weidemüller, C. / Stammberger, P. (TSV Unterlauter / TSV Mengersdereuth-Hämmern)

2. Heumann, P. / Feiler, L. (TTC Thann / TV Oberwallenstadt)

Damen A Einzel

1. Weidemüller, C. (TSV Unterlauter)

2. Stammberger, P. (TSV Mengersdereuth-Hämmern)

3. Feiler, L. (TV Oberwallenstadt)

4. Heumann, P. (TTC Thann)

Damen B Einzel

1. Pletl, T. (TTC Thann)

2. Mierwald, S. (TTC Thann)

3. Knauer, K. (SC Hassenberg)

Damen C Einzel

1. Heß, C. (TTC Thann)

2. Hoger, Ant. (FC Adler Weidhausen)

3. Lindenthal, D. (TTC Thann)

Erwachsene A Mixed

1. Stammberger, P. / Barabasch, A. (TSV Mengersdereuth-Hämmern)

2. Feiler, L. / Markert, F. (TV Oberwallenstadt / TSV Untersiemau)

3. Weidemüller, C. / Weidemüller, S. (TSV Unterlauter / TTC HS Schwarza)

3. Heumann, P. / Hess, S. (TTC Thann / TSV Mengersdereuth-Hämmern)

Erwachsene B Mixed

1. Pletl, T. / Welsch, j. (TTC Thann)

2. Mierwald, S. / Lippmann, M. (TTC Thann)

3. Knauer, K. / Eichhorn, D. (SC Hassenberg / TTC Thann)

Erwachsene C Mixed

1. Heß, C. / Lachmayer, M. (TTC Thann / SV Dürbrunn-Unterleinleiter)

2. Hoger, Ant. / Hoger, T. (FC Adler Weidhausen)

3. Lindenthal, D. / Welsch, J. (TTC Thann)

Herren A Doppel

1. Markert, F. / Feulner, F. (TSV Untersiemau / TV Schwürbitz)

2. Franzky, A. / Barabasch, A. (TSV Mengersdereuth-Hämmern)

3. Kostin, Simon / Kostin, G. (TSV Scherneck)

3. Weidemüller, S. / Hess, S. (TTC HS Schwarza / TSV Mengersdereuth-Hämmern)

Herren A Einzel

1. Barabasch, A. (TSV Mengersdereuth-Hämmern)

2. Markert, F. (TSV Untersiemau)

3. Feulner, F. (TV Schwürbitz)

4. Weidemüller, S. (TTC HS Schwarza)

5. Franzky, A. (TSV Mengersdereuth-Hämmern)

6. Kostin, G. (TSV Scherneck)

7. Kostin, Simon (TSV Scherneck)

8. Hess, S. (TSV Mengersdereuth-Hämmern)

Herren B Doppel

1. Habermann, T. / Endres Backert, D. (TV Schwürbitz)

2. Quaschigroch, W. / Fischer, L. (TV Ebersdorf)

3. Zeulner, T. / Zeulner, M. (TV Oberwallenstadt / TV Schwürbitz)

3. Schmehle, N. / Maaser, D. (SV Meilschnitz)

Herren B Einzel

1. Zeulner, M. (TV Schwürbitz)

2. Greser, D. (ATSV Reichenbach)

3. Endres Backert, D. (TV Schwürbitz)

3. Kostin, Simon (TSV Scherneck)

Herren C Doppel

1. Welsch, J. / Lachmayer, M. (TTC Thann / SV Dürbrunn-Unterleinleiter)

2. Köhler, B. / Kalb, R. (TTC Kaltenbrunn)

3. Vollert, K. / Nitzsche, A. (TV Ebern / SpVgg Dietersdorf)

3. Marschalek, J. / Isakov, A. (TV Unterwallenstadt)

Herren C Einzel

1. Welsch, J. (TTC Thann)

2. Bauersachs, St. (SV Sonnefeld)

3. Marschalek, J. (TV Unterwallenstadt)

3. Lachmayer, M. (SV Dürbrunn-Unterleinleiter)

Herren D Doppel

1. Welsch, V. / Sommer, S. (TTC Thann)

2. Seidl, T. / Fischer, B. (TTC Thann)

3. Rauscher, S. / Krause, D. (SC Hassenberg / TSV Cortendorf)

3. Molketeller, T. / Braun, J. (TSSV Fürth am Berg)

Herren D Einzel

1. Seidl, T. (TTC Thann)

2. Sommer, S. (TTC Thann)

3. Hoger, Andreas (FC Adler Weidhausen)

3. Krause, D. (TSV Cortendorf)



Jugend Mixed

1. Reumschüssel, L. / Fischer, D. (TTC Rödental / FC Adler Weidhausen)

2. Reumschüssel, T. / Fischer, J. (TTC Rödental / FC Adler Weidhausen)

3. Steckmann, N. / Weiß, S. (TTC Rödental / FC Adler Weidhausen)

Jungen Doppel

1. Grönert, S. / Fischer, J. (FC Adler Weidhausen)

2. Fischer, M. / Fischer, D. (FC Adler Weidhausen)

3. Vollrath, M. / Leffer, N. (FC Adler Weidhausen)

Jungen Einzel

1. Fischer, J. (FC Adler Weidhausen)

2. Fischer, D. (FC Adler Weidhausen)

3. Fischer, M. (FC Adler Weidhausen)

4. Grönert, S. (FC Adler Weidhausen)

5. Leffer, N. (FC Adler Weidhausen)

6. Weiß, S. (FC Adler Weidhausen)

7. Vollrath, M. (FC Adler Weidhausen)

Mädchen Einzel

1. Reumschüssel, T. (TTC Rödental)

2. Reumschüssel, L. (TTC Rödental)

3. Steckmann, N. (TTC Rödental)

Schüler A1 Doppel

1. Bauersachs, Si. / Bauersachs, P. (TTC Neuses am Brand)

2. Zimmerlein, N. / Eichhorn, F. (TTC Neuses am Brand / TTC Thann)

3. Reumschüssel, M. / Bläß, Nick (TTC Rödental / TTC Roth am Forst)

Schüler A1 Einzel

1. Zimmerlein, N. (TTC Neuses am Brand)

2. Bauersachs, P. (TTC Neuses am Brand)

3. Bauersachs, Si. (TTC Neuses am Brand)

4. Reumschüssel, M. (TTC Rödental)

5. Bläß, Nick (TTC Roth am Forst)

6. Eichhorn, F. (TTC Thann)

Schüler A1 Mixed

1. Eichhorn, Emmi / Bauersachs, Si. (TTC Thann / TTC Neuses am Brand)

2. Eichhorn, Nelli / Bauersachs, P. (TTC Thann / TTC Neuses am Brand)

3. Blinzler, K. / Zimmerlein, N. (TTC Roth am Forst / TTC Neuses am Brand)

3. Bläß, J. / Bläß, Nick (TTC Roth am Forst)

Schüler B1 Einzel

1. Bläß, Nick (TTC Roth am Forst)

2. Sievers, L. (SV Meilschnitz)

3. Holland, M. (SV Meilschnitz)

Schüler B1 Mixed

1. Jungmann Finkl, Anni / Holland, M. (TTC Thann / SV Meilschnitz)

2. Eichhorn, Nelli / Sievers, L. (TTC Thann / SV Meilschnitz)

3. Knauer, T. / Bläß, Nick (TTC Thann / TTC Roth am Forst)

Schülerinnen A1 Doppel

1. Blinzler, K. / Bläß, J. (TTC Roth am Forst)

2. Jungmann Finkl, Anni / Eichhorn, Nelli (TTC Thann)

3. Roschlau, L. / Eichhorn, Emmi (TTG Neustadt-Wildenheid / TTC Thann)

Schülerinnen A1 Einzel

1. Bläß, J. (TTC Roth am Forst)

2. Eichhorn, Nelli (TTC Thann)

3. Roschlau, L. (TTG Neustadt-Wildenheid)

4. Blinzler, K. (TTC Roth am Forst)

5. Jungmann Finkl, Anni (TTC Thann)

6. Eichhorn, Emmi (TTC Thann)

Schülerinnen B1 Doppel

1. Jungmann Finkl, Anni / Eichhorn, Nelli (TTC Thann)

2. Knauer, T. / Eichhorn, Emmi (TTC Thann)

Schülerinnen B1 Einzel

1. Eichhorn, Nelli (TTC Thann)

2. Eichhorn, Emmi (TTC Thann)

3. Jungmann Finkl, Anni (TTC Thann)

4. Knauer, T. (TTC Thann)