Telekommunikation sorgt für Ärger

Eine mehr als einstündige Diskussion gab es im Gemeinderat gleich beim ersten Punkt der Tagesordnung, der TK- und IT-Verknüpfung der beiden Kindergartengebäude. Die beiden Standorte sollen hinsichtlich Telekommunikation und Internet sinnvoll verbunden werden. Bereits in der letzten Sitzung war das Thema diskutiert worden und der Gemeinderat hatte sich für eine Richtfunkverbindung für rund 1400 Euro entschieden.

Nun lagen weitere Kostenangebote vor, wie Thomas Hauenstein dem Gremium erläuterte, und Bürgermeister Bernhard Seeberger sowie die Verwaltung mussten heftige Kritik einstecken. Klaus Korn sah sich falsch informiert sowie getäuscht und forderte eine Aufhebung des Beschlusses der letzten Sitzung. "Was wir da besprochen und beschlossen haben, ist völlig indiskutabel", erklärte der SDP-Gemeinderat aufgebracht.

Gegen die Vorwürfe verwahrte sich Verwaltungsleiter Martin Hofmann, schließlich sei der Vorschlag vom Architekten gekommen, der auch die technische Installation des Neubaus geplant habe. Rudolf Riedel (FW) forderte vor einem Beschluss ein technisches Konzept, schließlich müsse das Gremium erst wissen, was es überhaupt will. Stefan Leipold (FW) kritisierte, dass der IT-Beauftragte der VG nicht von Anfang an mit eingebunden wurde. "Die Diskussion kommt zu spät, die Kita ist bereits in Betrieb", erklärte Leipold.



Diskussion um Auftragsvergabe

Schließlich machte er einen neuen Vorschlag. So soll die Verbindung mit Richtfunk und mittels Fritz-Box realisiert werden, meinte er und zeigte sich sicher, dass die Verbindung für etwa 3000 Euro realisiert werden könnte. Die drei vorliegenden Angebote wurden in der Folge nicht weiter diskutiert, der Vorschlag von Leipold soll geprüft und mit der Firma Elektro Kestler besprochen werden. Falls sich die Kosten im Rahmen halten, wurde der Bürgermeister beauftragt, den Auftrag zu vergeben.

Auch zur Erweiterung der bereits beschlossenen Urnenwandanlage und Vergabe der Steinmetzarbeiten gab es Diskussionsbedarf. Die bestehenden Stelen waren durch den Steinmetzbetrieb in Handarbeit gestockt und schariert worden. Um auch für die neuen Stelen ein gleichmäßiges und und zum Bestand passendes Erscheinungsbild des Gesamtensembles zu erreichen, war von der Verwaltung nur die Firma Köhler zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert worden.

Die Vorgehensweise stieß bei einigen Gemeinderäten nicht gerade auf Zustimmung. Thomas Kühn (FW) hätte sich mehrere Angebote gewünscht und auch sein Fraktionskollege Rudolf Riedel zeigte kein Verständnis für die Vorgehensweise. Verwaltungsleiter Martin Hofmann erinnerte daran, dass die neuen Stelen den bereits stehenden optisch gleichen sollen und die Steinmetze mit derartigem handwerklichen Können recht dünn gesät seien. Bürgermeister Bernhard Seeberger drängte auf Abstimmung und für die Firma Körner, die die Stelen für knapp 26 000 Euro anfertigen wird, stimmten neun Gemeinderäte, fünf waren dagegen.