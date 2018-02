"Teddy" startet durch

Wie Künstlern der Sprung von YouTube zu einer eigenen Live-Tour gelingen kann, das zeigt Tedros "Teddy" Teclebrhans Beispiel. Am Donnerstag erwartet der Comedian ab 20 Uhr in der Brose-Arena das fränkische Publikum.Größere Aufmerksamkeit hatte Teclebrhan, der die Schauspielakademie CreArte in Stuttgart absolvierte, mit dem YouTube-Video "Umfrage zum Integrationstest" erlangt. Im Film "Halbe Brüder" übernahm er an der Seite von Fahri Yardım und Sido 2015 eine Hauptrolle. Jetzt aber ist "Teddy" Teclebrhan in Bamberg mit seinem Live-Programm "Ds passiert alles in dein Birne!" als Schauspieler und Entertainer zu erleben. Eine Mixtur aus Comedy, Musik und Tanzeinlagen erwartet Zuschauer. Wobei der Protagonist in diverse Rollen schlüpft, um humorvoll, ja ein bisschen verrückt von alltäglichen Dingen wie Freundschaft, Familie, Beruf, Politik, Erfolg und Liebe zu erzählen.Karten gibt es derzeit noch im Vorverkauf bei den bekannten Stellen, in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Oberfranken (Telefon 0800/5005080), beim Kartenkiosk (Telefon 0951/ 23837) und beim BvD-Kartenservice (0951/9808220). Zudem im Internet unter www.eventim.de und www.konzertbuero-augsburg.de