Team für neue Session steht

Die Faschingsfreunde wollen die fünfte Jahreszeit weiterhin ausgiebig und vielfältig feiern. Dazu bedarf es einer versierten und breit gefächerten Führung, die den Ruf Auras als Faschingshochburg untermauert - und natürlich zahlreicher Akteure und Helfer.

Daniel Kaiser scheint der richtige Vorsitzende zu sein. Er bekam bei der Jahreshauptversammlung erneut das einmütige Vertrauen wie auch seine beiden Stellvertreter Erwin Schaupp und Johannes Kaiser sowie Schatzmeisterin Gitte Kraus.

Die Brüder Marcel und Philipp Kaiser willigten ein, das Amt des Sitzungspräsidenten wieder gemeinsam zu übernehmen. Neu im Kernteam der Narren sind Schriftführerin Sabrina Kröckel, die Hans-Jürgen Kaiser ablöst, und Sonja Tillemann, die Marion Schmitt nachfolgt.

In seinem Rückblick ließ der Vorsitzende die Aktivitäten der Jubiläumssession Revue passieren, die das kleine Dorf sogar in München ganz groß herausbrachten. Mit einem Besuch im Bayerischen Landtag und einem Empfang durch den Ministerpräsidenten Horst Seehofer hatten die Faschingsfreunde ihren 55. Gründungstag gekrönt.

Die vergangene Session war wieder prall gefüllt mit Sitzungen, Auftritten in der Region und dem Rosenmontagszug, der Tausende von Besuchern in den Ort lockte. Hinter all dem steckt viel ehrenamtliches Engagement, für das der Vorsitzende den Beteiligten dankte, die Prinzenpaare und die Vorstandsriege eingeschlossen. Ein Ausflug ins Fastnachtsmuseum nach Kitzingen sowie eine Fahrt nach Mainz oder Köln sollen ein Dank für die Arbeit sein, ebenso wie das Helferfest, das am 24. Juni in der Wagenbauhalle stattfindet.

Als Beispiel für den Fleiß beim närrischen Treiben können die Garden dienen. Über insgesamt elf Garden, das Männerballett inbegriffen, verfügen die Faschingsfreunde aktuell. Neu hinzu kamen die "Kleinen Riesen", wiederbelebt wurden die "Dance Generation" und die "Roten Funken". Nicht vergessen sei der einzige Auftritt des Ex-Männerballetts als "Elefanten-Garde".

Bürgermeister Thomas Hack sprach den Faschingsfreunden seine Anerkennung aus. "Was ihr auf die Beine stellt, ist aller Ehren wert und reicht sogar bis in die Landeshauptstadt. Die Faschingsfreunde haben in ihre Jubiläumssession wieder viel Herzblut investiert", sagte er. "Ihr seid ein Aushängeschild für unseren Ort."

Zu Beisitzern wählten die Versammelten Sandro Neubauer, Petra Markert, Dominik Kaiser, Silke Hack, Manfred Schmitt und Udo Tillemann. Den Ältestenrat bilden Martin Kaiser und Jürgen Kaiser, Kassenprüfer bleiben Udo Tillemann und Marion Schaupp. Hans-Jürgen Kaiser heißt der neue Ordenskanzler.

Der Fastnachts-Verband-Franken erkor die 379 Mitglieder starke Faschingsgilde für zwei Regionaltagungen. So sollen am 16. November die fördernden FVF-Mitglieder gewürdigt werden. Am 23. April 2018 findet die Regionaltagung in Aura statt. Die Faschingsfreunde planen außerdem, die Wagenbauhalle in nächster Zeit mit einer Überdachung als Unterstellmöglichkeit zu erweitern.